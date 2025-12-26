Celulosa informa el concurso preventivo de Forestadora Tapebicua

El punto central para el mercado es que la comunicación fue realizada por Celulosa Argentina, en su carácter de controlante. La figura de hecho relevante indica que la compañía considera que el evento puede tener efectos económicos, financieros o patrimoniales significativos, ya sea por la exposición directa a la controlada o por su impacto en los estados contables consolidados.

La decisión de informar bajo esta categoría suele responder a la evaluación de que el episodio modifica el perfil de riesgo del grupo, afecta expectativas de flujo de fondos o puede incidir en la valuación de los instrumentos vinculados a la empresa.

Impacto en balances y estrategia, sin detalles ante CNV

Si bien el comunicado no detalla montos de deuda ni acreedores involucrados, el avance del proceso concursal obligará a prestar atención a varios frentes.

Entre ellos, la verificación de créditos, la eventual propuesta de quitas o plazos extendidos y la forma en que esos acuerdos se reflejarán en los balances consolidados de Celulosa Argentina.

Para el mercado, la clave pasará por determinar si el concurso de Forestadora Tapebicua se trata de un episodio acotado, contenido dentro de una unidad específica del grupo, o si anticipa tensiones más amplias en la estructura financiera de la controlante.

Un contexto más exigente

El caso se da en un contexto de financiamiento más restrictivo, costos elevados y menor margen para absorber desvíos financieros. En ese escenario, los procesos concursales volvieron a ganar presencia como herramienta para ganar tiempo y reordenar pasivos, aunque con un costo reputacional que las compañías buscan administrar mediante comunicaciones tempranas al mercado.

La evolución del expediente judicial y las definiciones que surjan en las próximas semanas serán determinantes para evaluar el alcance real del impacto. Por ahora, el mensaje es claro: Celulosa Argentina reconoció formalmente el problema y lo puso en conocimiento del mercado, un paso que abre una nueva etapa de seguimiento y análisis por parte de inversores y analistas.

