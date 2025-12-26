LATAM tiene luz verde para el cabotaje y meterse con Aerolíneas Argentinas, JetSMART y Flybondi

El ingreso de una cuarta competidora a ese cuadro podría empujar la tendencia de precios hacia abajo. Esa sería una de las intenciones de la habilitación oficial, en el marco del programa Cielos Abiertos que impulsa la Secretaría de Transporte.

Estas medidas se enmarcan en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es ampliar la conectividad, incrementar frecuencias y destinos, y promover tarifas más competitivas mediante la apertura de nuevas rutas y la incorporación de más compañías aéreas en el país, explicaron.

Ahora bien, debido a los incentivos de las operaciones de cabotaje en un país extenso territorialmente como Argentina, se siguen presentando severas dificultades para incrementar la competitividad tarifaria. Un ejemplo de ello son las altas tasas aeroportuarias y gravámenes que aún los vuelos internos deben tributar, generando un gran porcentaje de los precios finales de venta al público.

A su vez, se habilitó a la empresa a operar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de manera combinada, en la ruta Santiago de Chile – Río de Janeiro – Buenos Aires, y viceversa, de acuerdo con los convenios bilaterales vigentes, apuntaron.

Avión aerolíneas P Aerolíneas Argentinas podría tener más competencia.

Mercado interno

Según el último informe estadístico de ANAC, el mercado de cabotaje experimentó en octubre un crecimiento interanual del 8% acumulando más de 3 millones de pasajeros, una cifra récord a nivel estacional. Dicho informe destacó además un avance en el porcentaje de mercado por parte de JetSMART, como la aerolínea de mayor crecimiento con más de 11 puntos porcentuales ganados sobre sus competidoras.

Además, la oferta de vuelos creció en octubre cerca del 6%, con 12.566 operaciones ejecutadas. En los primeros 10 meses del 2025, el crecimiento del mercado de cabotaje fue del 10% respecto al mismo periodo del 2024.

