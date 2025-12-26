LATAM Airlines quedó formalmente habilitada para la explotación de servicios de cabotaje en Argentina. La aerolínea de bandera chilena obtuvo el visto bueno de la Secretaría de Transporte para el ejercicio de hasta el noveno derecho de libertad del aire, pudiendo competir directamente con locales como Aerolíneas Argentinas, JetSMART y Flybondi, radicadas en el país.
TRANSPORTE
LATAM tiene luz verde para el cabotaje y meterse con Aerolíneas Argentinas, JetSMART y Flybondi
La medida, informada en el Boletín Oficial, podría marcar el regreso de la empresa trasandina al mercado local tras su abandono en 2019. Aunque, en este caso, podría ejecutarlo sin entablar una sociedad local y con aviones y tripulaciones extranjeras, tal y como prevén los cambios ejecutados por el Gobierno nacional meses atrás.
Si bien la disposición no implica un inicio inmediato de operaciones internas, la empresa chilena podría disponer de su inicio en un futuro cercano. En ese sentido, el accionar de Transporte sería una respuesta a distintas solicitudes que podrían anticipar un regreso al mercado doméstico.
LATAM Airlines puede calentar la competencia
En caso de concretarse la vuelta de la aerolínea chilena al mercado de cabotaje, la competencia interna pasaría a tener cuatro jugadores. Actualmente, la oferta interna está concentrada entre Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSMART, siendo esta última la de mayor crecimiento en participación de mercado durante el último año.
El ingreso de una cuarta competidora a ese cuadro podría empujar la tendencia de precios hacia abajo. Esa sería una de las intenciones de la habilitación oficial, en el marco del programa Cielos Abiertos que impulsa la Secretaría de Transporte.
Ahora bien, debido a los incentivos de las operaciones de cabotaje en un país extenso territorialmente como Argentina, se siguen presentando severas dificultades para incrementar la competitividad tarifaria. Un ejemplo de ello son las altas tasas aeroportuarias y gravámenes que aún los vuelos internos deben tributar, generando un gran porcentaje de los precios finales de venta al público.
Mercado interno
Según el último informe estadístico de ANAC, el mercado de cabotaje experimentó en octubre un crecimiento interanual del 8% acumulando más de 3 millones de pasajeros, una cifra récord a nivel estacional. Dicho informe destacó además un avance en el porcentaje de mercado por parte de JetSMART, como la aerolínea de mayor crecimiento con más de 11 puntos porcentuales ganados sobre sus competidoras.
Además, la oferta de vuelos creció en octubre cerca del 6%, con 12.566 operaciones ejecutadas. En los primeros 10 meses del 2025, el crecimiento del mercado de cabotaje fue del 10% respecto al mismo periodo del 2024.
