Nadie convence: El ranking de ministros que dejó en rojo al Gobierno

A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, una encuesta nacional dejó un diagnóstico tan elocuente como incómodo para la Casa Rosada: ante la pregunta sobre quién fue el mejor de los ministros del período, la respuesta más elegida no fue un nombre propio, sino una ausencia. Literalmente. “Ninguno” encabezó el ranking y superó con amplitud a todos los funcionarios evaluados.
El dato surge de un relevamiento nacional realizado por la consultora Trends, que entrevistó a 2.000 personas durante la primera quincena de diciembre, con un margen de error de +/- 2,2%. El estudio se conoció tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre y refleja un clima social que combina optimismo general con una evaluación crítica del Gabinete.
Un Gobierno mejor parado, pero con funcionarios en deuda
Antes de entrar en los nombres, la encuesta traza un panorama político que resulta favorable para el oficialismo. Predominan los sentimientos positivos por sobre los negativos en el estado de ánimo social, con la esperanza como emoción dominante. Además, el 47% de los consultados se mostró optimista sobre el futuro del país en los próximos dos años, frente a un 42% que expresó pesimismo.
La gestión presidencial también aparece con saldo a favor: un 51% la evalúa positivamente, contra un 46% que la desaprueba. Y casi la mitad de los encuestados considera que el rumbo del Gobierno es el correcto. Sin embargo, esa mejora en los indicadores generales no se traduce automáticamente en respaldo individual a los ministros.
Bullrich lidera, pero lejos del podio ideal de ministros
Cuando se pregunta específicamente por el desempeño del Gabinete, el resultado rompe con la lógica del respaldo político. Con el 41% de las respuestas, “Ninguno” se impuso como la opción más elegida, marcando una distancia considerable respecto de cualquier funcionario.
Entre los nombres propios, el primer lugar fue para Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual jefa del bloque oficialista en el Senado, con el 19% de las menciones. Le sigue Guillermo Francos, exministro del Interior y exjefe de Gabinete, con el 14%, pese a que ya no forma parte del Ejecutivo tras el reordenamiento posterior a las legislativas.
Ambos son los únicos que lograron alcanzar los dos dígitos, lo que refuerza la idea de una valoración fragmentada y sin figuras claramente dominantes.
Economía y vocería, en la mitad de la tabla
Más atrás aparece Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, con el 8%. A pesar de ser uno de los funcionarios más expuestos y de mayor peso político, su desempeño no logró colarse entre los más valorados. En cuarto lugar quedó Manuel Adorni, jefe de Gabinete y vocero presidencial, con el 4%, uno de los funcionarios que mejoró su imagen a lo largo de la gestión.
El resto del Gabinete quedó relegado a porcentajes mínimos: Sandra Pettovello (Capital Humano) obtuvo 3%, Federico Sturzenegger (Desregulación) y Luis Petri (Defensa) alcanzaron apenas el 2% cada uno. Otros funcionarios sumaron 1% y un 5% de los encuestados prefirió no responder.
Karina Milei, última pese a su centralidad en el gobierno de Milei
Uno de los datos más llamativos del estudio es el desempeño de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave del esquema de poder libertario. Pese a ser considerada por el propio Presidente como “la funcionaria más importante del Gobierno”, quedó última en el ranking, con apenas 1% de las menciones.
El contraste entre su influencia interna y su bajo nivel de reconocimiento público vuelve a poner en debate el perfil reservado de la hermana del Presidente y su escasa exposición frente a la opinión pública.
En síntesis, la encuesta deja una paradoja clara: mientras Milei consolida su posición política y mejora sus números generales, su Gabinete aún no logra capitalizar ese respaldo. Y el contundente triunfo de “Ninguno” funciona como una señal de alerta que trasciende la anécdota estadística.
