Nadie convence: El ranking de ministros que dejó en rojo al Gobierno

Entre los nombres propios, el primer lugar fue para Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual jefa del bloque oficialista en el Senado, con el 19% de las menciones. Le sigue Guillermo Francos, exministro del Interior y exjefe de Gabinete, con el 14%, pese a que ya no forma parte del Ejecutivo tras el reordenamiento posterior a las legislativas.

Ambos son los únicos que lograron alcanzar los dos dígitos, lo que refuerza la idea de una valoración fragmentada y sin figuras claramente dominantes.

Economía y vocería, en la mitad de la tabla

Más atrás aparece Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, con el 8%. A pesar de ser uno de los funcionarios más expuestos y de mayor peso político, su desempeño no logró colarse entre los más valorados. En cuarto lugar quedó Manuel Adorni, jefe de Gabinete y vocero presidencial, con el 4%, uno de los funcionarios que mejoró su imagen a lo largo de la gestión.

El resto del Gabinete quedó relegado a porcentajes mínimos: Sandra Pettovello (Capital Humano) obtuvo 3%, Federico Sturzenegger (Desregulación) y Luis Petri (Defensa) alcanzaron apenas el 2% cada uno. Otros funcionarios sumaron 1% y un 5% de los encuestados prefirió no responder.

Karina Milei, última pese a su centralidad en el gobierno de Milei

Uno de los datos más llamativos del estudio es el desempeño de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave del esquema de poder libertario. Pese a ser considerada por el propio Presidente como “la funcionaria más importante del Gobierno”, quedó última en el ranking, con apenas 1% de las menciones.

El contraste entre su influencia interna y su bajo nivel de reconocimiento público vuelve a poner en debate el perfil reservado de la hermana del Presidente y su escasa exposición frente a la opinión pública.

En síntesis, la encuesta deja una paradoja clara: mientras Milei consolida su posición política y mejora sus números generales, su Gabinete aún no logra capitalizar ese respaldo. Y el contundente triunfo de “Ninguno” funciona como una señal de alerta que trasciende la anécdota estadística.

