Marvel acaba de dar una vuelta de tuerca que sacude su propio universo: con el regreso de varios personajes reconocidos admite que no todo salió como planeaba. El tráiler de Avengers: Doomsday muestra que la Saga del Multiverso no sostuvo a los nuevos héroes y que el estudio vuelve a apostar a lo seguro, con viejas glorias al frente.
AVANZAN PERO NO QUIEREN AVANZAR
'Avengers 5' confirma lo que todos sabían: El multiverso de Marvel fue un fracaso
Marvel necesita a Steve Rogers y Thor para el éxito de Avengers: Doomsday. Están reconociendo que el Multiverso no se sostuvo frente a los viejos personajes.
El multiverso de Marvel prometió revolución y entregó dependencia
Cuando Avengers: Endgame cerró la Saga del Infinito en 2019, Marvel estaba en la cima absoluta. Había roto récords de taquilla y logrado cerrar historias con sentido muy emotivo. Iron Man muerto, Steve Rogers retirado, Black Widow sacrificada. Era un punto final fuerte, respetado y, sobre todo, coherente.
A partir de ahí, el plan fue lanzar una nueva etapa con caras nuevas y reglas distintas. El multiverso aparecía como una idea potente, que permitiría historias paralelas, variantes, cruces imposibles. El problema fue que la estructura se volvió más grande que los personajes, y sin un eje claro, todo empezó a sentirse disperso.
En 6 años, el MCU presentó decenas de héroes nuevos entre cine y series de Disney+, con actores talentosos y presupuestos enormes, pero ninguno logró convertirse en el corazón emocional del universo, algo que antes salía casi naturalmente con Tony Stark o Steve Rogers. El público siguió mirando, pero ya no se enganchó de la misma manera, algo que varios expertos en sus análisis vienen marcando hace tiempo.
En ese contexto, la vuelta de Robert Downey Jr. como Doctor Doom ya era una señal de alerta. No por el actor, sino por lo que implica: Marvel necesita recurrir a sus símbolos más fuertes para sostener el final de la saga. Y cuando se confirmó que Chris Evans y Chris Hemsworth volvían como Steve Rogers y Thor respectivamente, el mensaje quedó todavía más claro: lo nuevo no alcanzó.
Thor, Steve Rogers y el regreso que confirma que nada funcionó
Los primeros avances de Avengers: Doomsday dejan ver con bastante claridad hacia dónde apunta Marvel. Steve Rogers aparece como padre, Thor pelea para volver con vida y cuidar a Amor, su hija adoptiva. El foco ya no está puesto solo en salvar el universo, sino en proteger lo que queda cuando todo lo demás se rompe.
Chris Hemsworth vuelve con una estética que remite directamente a Infinity War: pelo corto, armadura oscura, con su hacha/martillo Rompetormentas en mano. Y no es casualidad, dado que Marvel está apelando sin pudor a sus años más exitosos, usando imágenes y tonos que el público ya asocia con su mejor etapa. Según lo que se ve en el material promocional proyectado junto a Avatar: Fuego y Cenizas, la película tendrá un tono más oscuro y solemne, casi de despedida.
Los hermanos Russo, directores del film, dijeron en Instagram sobre el regreso de Steve Rogers que "El personaje que cambió nuestras vidas. La historia que nos trajo a todos hasta acá. Siempre iba a volver a esto…". El tema es que suena a volver a lo seguro porque las cosas no salieron tan bien.
La gran pregunta es qué pasa después. Si Doomsday y Secret Wars funcionan, Marvel va a tener aire para replantearse su futuro. Pero si el cierre del Multiverso depende exclusivamente de las figuras del pasado, el problema no desaparece, solo se patea para adelante. Una franquicia no puede vivir eternamente de la nostalgia sin pagar un precio.
Por ahora, Marvel eligió no arriesgar. Volvió a lo seguro, a lo conocido, a lo que sabe que funciona. Y eso, para un universo que prometía infinitas posibilidades, termina siendo la confirmación más clara de que el multiverso, al final, no era tan infinito como parecía.
