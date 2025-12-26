'Avengers 5' confirma lo que todos sabían: El multiverso de Marvel fue un fracaso

image La Saga del Multiverso quedó dispersa y dependiente de viejas glorias.

Thor, Steve Rogers y el regreso que confirma que nada funcionó

Los primeros avances de Avengers: Doomsday dejan ver con bastante claridad hacia dónde apunta Marvel. Steve Rogers aparece como padre, Thor pelea para volver con vida y cuidar a Amor, su hija adoptiva. El foco ya no está puesto solo en salvar el universo, sino en proteger lo que queda cuando todo lo demás se rompe.

Chris Hemsworth vuelve con una estética que remite directamente a Infinity War: pelo corto, armadura oscura, con su hacha/martillo Rompetormentas en mano. Y no es casualidad, dado que Marvel está apelando sin pudor a sus años más exitosos, usando imágenes y tonos que el público ya asocia con su mejor etapa. Según lo que se ve en el material promocional proyectado junto a Avatar: Fuego y Cenizas, la película tendrá un tono más oscuro y solemne, casi de despedida.

image Avengers: Doomsday se centra en la protección familiar y la nostalgia de personajes clásicos como Thor y Steve Rogers.

Los hermanos Russo, directores del film, dijeron en Instagram sobre el regreso de Steve Rogers que "El personaje que cambió nuestras vidas. La historia que nos trajo a todos hasta acá. Siempre iba a volver a esto…". El tema es que suena a volver a lo seguro porque las cosas no salieron tan bien.

La gran pregunta es qué pasa después. Si Doomsday y Secret Wars funcionan, Marvel va a tener aire para replantearse su futuro. Pero si el cierre del Multiverso depende exclusivamente de las figuras del pasado, el problema no desaparece, solo se patea para adelante. Una franquicia no puede vivir eternamente de la nostalgia sin pagar un precio.

Por ahora, Marvel eligió no arriesgar. Volvió a lo seguro, a lo conocido, a lo que sabe que funciona. Y eso, para un universo que prometía infinitas posibilidades, termina siendo la confirmación más clara de que el multiverso, al final, no era tan infinito como parecía.

