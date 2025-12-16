La filtración del primer adelanto de Avengers: Doomsday dejó al descubierto una decisión pesada dentro de Marvel, que vuelve a apostar por la figura central del Capitán América justo cuando el universo que construyó durante más de una década muestra señales claras de desgaste interno. ¿Por qué el estudio sigue mirando atrás para sostener el presente?
SE NIEGA A AVANZAR
'Avengers 5': Marvel no suelta a Steve Rogers y vuelve a dejar clara su crisis
Se filtró que el Capitán América vuelve a Marvel para 'Avengers 5', una apuesta que entusiasma al público y deja en evidencia los principales problemas del MCU.
Steve Rogers no murió y Marvel tampoco puede soltarlo
Una captura del tráiler, que se filtró antes de su estreno oficial en cines junto a Avatar: Fuego y Cenizas, se replicó en varios medios internacionales y muestra a Chris Evans otra vez como Steve Rogers, pero en una escena mucho más doméstica y calculada. Steve llega en moto, entra a su casa, revisa su viejo traje y termina con un bebé en brazos junto a su esposa, Peggy Carter (Hayley Atwell). El adelanto cierra con: "Steve Rogers volverá en Avengers: Doomsday".
El detalle clave, que Marvel sabe que no es menor, es que no aparece la frase "Capitán América" por ningún lado. La jugada es traer de vuelta al personaje sin pisarle del todo la cabeza a Sam Wilson, el Capitán América actual que interpreta Anthony Mackie y que incluso lideró su propia película este año. El problema es que, en términos simbólicos, el daño ya está hecho.
Después de años intentando convencer al público de que el manto había cambiado de manos, la vuelta de Rogers vuelve a correr el eje hacia el pasado.
Chris Evans, como manda el manual Marvel, negó todo hasta último momento. A Empire dijo que estaba "felizmente retirado", y antes, en una entrevista con ScreenRant, había sido más honesto emocionalmente: "Es triste no volver con la banda, pero estoy seguro de que están haciendo algo increíble, y cuando salga va a ser aún más duro sentir que no estuviste invitado a la fiesta". En el MCU negar es casi una tradición, y los antecedentes sobran.
Avengers 5, el evento gigante que deja al descubierto la fragilidad del MCU
Avengers: Doomsday se estrena en diciembre de 2026 y estará dirigida otra vez por los hermanos Russo, que en la D23 la definieron sin vueltas como "más grande que cualquier cosa que hayamos hecho". Suena ambicioso, pero también un poco defensivo, como si Marvel necesitara recordarse a sí misma de lo que fue capaz cuando estaba en su mejor momento.
El elenco refuerza esa idea: Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitán América), Sebastian Stan (Bucky), Tom Hiddleston (Loki), Letitia Wright (Shuri) y, como villano principal, Robert Downey Jr. en el rol del Doctor Doom, un regreso un tanto audaz y otro tanto de dependencia emocional del público. Siete años después de Endgame, Downey vuelve, pero como el antagonista central.
A eso se suma la incorporación de los X-Men de la era Fox, con Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn y James Marsden, algo posible desde que Disney compró Fox en 2019 y recuperó esos derechos. Es un golpe de efecto fuerte, pero también otra señal de que Marvel confía más en lo conocido que en lo nuevo.
Paul Rudd, que encarna al superhéroe Ant-Man, lo resumió en un video promocional difundido por Disney: "Estamos rodeados de sets alucinantes y talento increíble". Y está bien, el espectáculo está garantizado. El problema del MCU hoy pasa más por la identidad que por lo visual. Doomsday parece más un intento de volver a un lugar seguro, aun a costa de dejar a los nuevos personajes en segundo plano.
La filtración de ese tráiler reveló, por un lado, una vuelta esperada, y por el otro, también expuso una verdad incómoda: Marvel todavía no sabe cómo avanzar sin mirar por el espejo retrovisor, y Steve Rogers vuelve a ser la muleta emocional de un estudio que no termina de confiar en su propio recambio.
