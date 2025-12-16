'Avengers 5': Marvel no suelta a Steve Rogers y vuelve a dejar clara su crisis

image La filtración confirmó el regreso de Steve Rogers, aunque Marvel evita llamarlo "Capitán América" para no borrar a Sam Wilson.

Chris Evans, como manda el manual Marvel, negó todo hasta último momento. A Empire dijo que estaba "felizmente retirado", y antes, en una entrevista con ScreenRant, había sido más honesto emocionalmente: "Es triste no volver con la banda, pero estoy seguro de que están haciendo algo increíble, y cuando salga va a ser aún más duro sentir que no estuviste invitado a la fiesta". En el MCU negar es casi una tradición, y los antecedentes sobran.

Avengers 5, el evento gigante que deja al descubierto la fragilidad del MCU

Avengers: Doomsday se estrena en diciembre de 2026 y estará dirigida otra vez por los hermanos Russo, que en la D23 la definieron sin vueltas como "más grande que cualquier cosa que hayamos hecho". Suena ambicioso, pero también un poco defensivo, como si Marvel necesitara recordarse a sí misma de lo que fue capaz cuando estaba en su mejor momento.

El elenco refuerza esa idea: Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitán América), Sebastian Stan (Bucky), Tom Hiddleston (Loki), Letitia Wright (Shuri) y, como villano principal, Robert Downey Jr. en el rol del Doctor Doom, un regreso un tanto audaz y otro tanto de dependencia emocional del público. Siete años después de Endgame, Downey vuelve, pero como el antagonista central.

image La nueva entrega de Los Vengadores apuesta fuerte al equipo original, Robert Downey Jr. y los X-Men para recuperar impacto. El problema es que eso muestra la debilidad del MCU para sostener personajes nuevos sin recurrir al pasado.

A eso se suma la incorporación de los X-Men de la era Fox, con Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn y James Marsden, algo posible desde que Disney compró Fox en 2019 y recuperó esos derechos. Es un golpe de efecto fuerte, pero también otra señal de que Marvel confía más en lo conocido que en lo nuevo.

Paul Rudd, que encarna al superhéroe Ant-Man, lo resumió en un video promocional difundido por Disney: "Estamos rodeados de sets alucinantes y talento increíble". Y está bien, el espectáculo está garantizado. El problema del MCU hoy pasa más por la identidad que por lo visual. Doomsday parece más un intento de volver a un lugar seguro, aun a costa de dejar a los nuevos personajes en segundo plano.

La filtración de ese tráiler reveló, por un lado, una vuelta esperada, y por el otro, también expuso una verdad incómoda: Marvel todavía no sabe cómo avanzar sin mirar por el espejo retrovisor, y Steve Rogers vuelve a ser la muleta emocional de un estudio que no termina de confiar en su propio recambio.

