Netflix volvió a sorprender con una miniserie recién agregada y que ya está causando furor en la plataforma. La misma consta de solo 8 episodios en donde el suspenso y la intriga se apoderan de cada uno de ellos. Una de las series más comentadas a solo pocos días de su estreno.
La miniserie de apenas 8 capítulos que ya es furor en Netflix
Una nueva miniserie se ganó todos los aplausos en la plataforma de Netflix. Una producción que está dando que hablar.
La serie está muy bien pensada y ya está causando muchísima sorpresa en los usuarios. A lo largo de sus 8 episodios vas a encontrarte con escenas dramáticas, cargadas de suspenso y tensión que sin duda te dejan con los pelos de punta.
La miniserie que arrasa en Netflix
La miniserie en cuestión se llama The town pero su nombre original es Kasaba (en turco). La misma está repleta de giros inesperados, situaciones de extrema tensión y decisiones que pueden cambiar el rumbo de las cosas de un momento para otro.
Esta producción sigue a dos hermanos que encuentran un tesoro y esto lo complica todo. Cuando creían que el dinero iba a ser la solución para muchos problemas, la tensión y las complicaciones aumentan y comienzan a aparecer obstáculos inesperados.
La traición, la venganza, los giros inesperados y el suspenso son los tópicos de esta miniserie que se estrenó el pasado 11 de diciembre y ya causa sensación entre los usuarios. Recién agregada pero con muchísimo para aportar al catálogo de Netflix.
