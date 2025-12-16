Andrés Vázquez abre una nueva etapa en la que las empresas sentirán la presión de ARCA

La presión de las provincias

Lo dijo el propio gobernador tucumano Osvaldo Jaldo al diario local 'La Gaceta' tras la audiencia celebrada en Buenos Aires junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la cual el tucumano transmitió a los funcionarios nacionales su preocupación por la baja de los ingresos coparticipables, en especial, por lo correspondiente al IVA.

En el caso de esta provincia, a modo de ejemplo, se registró una reducción del 9% en noviembre, respecto a octubre (unos $18.000 menos por fondos coparticipables de un mes a otro).

image

"Hemos planteado que Tucumán lo que necesita es que se nos compense la caída de la recaudación", apuntó. "Ellos tienen sus propios números. Nosotros hemos acercado nuestros datos, con cifras actualizadas, y se comprometieron a estudiarlos", se esperanzó el gobernador.

No hubo respuesta para Jaldo, pero no dudaron en colocar a Andrés Vásquez, titular de la DGI, al frente del organismo. Una decisión que se enmarca en una etapa clave para el ARCA, en la cual las empresas comenzarán a sentir la presión...

"El adelgazamiento del superávit está generando una presión adicional sobre el organismo recaudador que viene presionando a las grandes empresas con supuestas deudas de impuestos por sumas tan importantes que el tema ya se trató en la cúpula de la UIA", dice otra versión.

¿Quién es Andrés Vazquez?

Durante su carrera, Andrés Vazquez ocupó puestos en la ex AFIP y realizó tareas relacionadas al monitoreo fiscal. Se convirtió en una figura central de la Dirección de Inteligencia Fiscal, desde donde consolidó vínculos con sectores del poder político y del sistema de inteligencia estatal, particularmente durante los años en los que Francisco Larcher y Jaime Stiuso fueron funcionarios.

Su recorrido en la ex-AFIP le permitió a Vázquez acumular poder interno y resistir conflictos con distintos puestos jerárquicos. En cuatro ocasiones intentaron desplazarlo, pero ninguno de sus superiores pudo echarlo. También recibió sumarios y fue denunciado penalmente, aunque fueron superadas.

Desde octubre de 2024 se desempeña como titular de la DGI, entidad a cargo de a fiscalización de los impuestos nacionales y la administración de los contribuyentes más importantes del país.

