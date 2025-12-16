"Acéptase, a partir del 18 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por el abogado Juan Alberto Pazo al cargo de Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Cotrol Aduanero (ARCA)", decía el decreto, que además designa al contador Andrés Vázquez en su reemplazo, un empleado de carrera de la vieja AFIP, donde llegó en otros tiempo a ser el segundo de Ricardo Echegaray y hasta comandó operativos resonados, como la mega inspección al grupo Clarín en 2009, cuando corrían los tiempos de Néstor Kirchner.
Andrés Vázquez abre una nueva etapa en la que las empresas sentirán la presión de ARCA
Sobre el cierre del año fiscal, a pocos días de las fiestas, y en un período de alta actividad en materia impositiva, llegó Andrés Vázquez a ARCA para marcar el inicio de una nueva etapa.
Vázquez se había hecho fuerte nuevamente en la agencia de la mano de su sostén en el gobierno, el asesor presidencial Santiago Caputo.
Un comunicado oficial explicó que Pazo cumplió un año al frente de ARCA (secundado siempre por Vázquez) y que su decisión de dejar el cargo obedece a sus deseos de volver a trabajar en la actividad privada.
Pero si bien es cierto que el ahora ex funcionario es un viejo amigo y socio del ministro Luis Caputo, que tiene intereses en el rubro textil, en el que su esposa es dueña de la marca Rapsodia, y además lidera una firma llamada Invernea que se dedica a captar fondos para invertirlos en el sector privado, fundamentalmente en ganadería, donde trabaja uno de los hijos del ministro de Economía, vale preguntarse por qué decidió volver a este sector, donde al menos el rubro textil no justifica ningún regreso.
"Pazo, quien volverá a desempeñarse en el sector privado en el cual desarrollo exitosamente toda su vida profesional, seguirá colaborando incondicionalmente con el ministro Caputo y aportando su mirada", decía el comunicado de Presidencia, sin por supuesto, aclarar que Pazo se fue porque no quiso avanzar en la ofensiva sobre las empresas que proyecta el gobierno por balances con ajuste por inflación, cuando el gobierno padece la fuerte caída en la recaudación por el menor consumo, lo cual provoca a la vez el reclamo de las provincias por la baja de la coparticipación en la que afecta, por caso la recaudación, por el IVA.
La presión de las provincias
Lo dijo el propio gobernador tucumano Osvaldo Jaldo al diario local 'La Gaceta' tras la audiencia celebrada en Buenos Aires junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la cual el tucumano transmitió a los funcionarios nacionales su preocupación por la baja de los ingresos coparticipables, en especial, por lo correspondiente al IVA.
En el caso de esta provincia, a modo de ejemplo, se registró una reducción del 9% en noviembre, respecto a octubre (unos $18.000 menos por fondos coparticipables de un mes a otro).
"Hemos planteado que Tucumán lo que necesita es que se nos compense la caída de la recaudación", apuntó. "Ellos tienen sus propios números. Nosotros hemos acercado nuestros datos, con cifras actualizadas, y se comprometieron a estudiarlos", se esperanzó el gobernador.
No hubo respuesta para Jaldo, pero no dudaron en colocar a Andrés Vásquez, titular de la DGI, al frente del organismo. Una decisión que se enmarca en una etapa clave para el ARCA, en la cual las empresas comenzarán a sentir la presión...
"El adelgazamiento del superávit está generando una presión adicional sobre el organismo recaudador que viene presionando a las grandes empresas con supuestas deudas de impuestos por sumas tan importantes que el tema ya se trató en la cúpula de la UIA", dice otra versión.
¿Quién es Andrés Vazquez?
Durante su carrera, Andrés Vazquez ocupó puestos en la ex AFIP y realizó tareas relacionadas al monitoreo fiscal. Se convirtió en una figura central de la Dirección de Inteligencia Fiscal, desde donde consolidó vínculos con sectores del poder político y del sistema de inteligencia estatal, particularmente durante los años en los que Francisco Larcher y Jaime Stiuso fueron funcionarios.
Su recorrido en la ex-AFIP le permitió a Vázquez acumular poder interno y resistir conflictos con distintos puestos jerárquicos. En cuatro ocasiones intentaron desplazarlo, pero ninguno de sus superiores pudo echarlo. También recibió sumarios y fue denunciado penalmente, aunque fueron superadas.
Desde octubre de 2024 se desempeña como titular de la DGI, entidad a cargo de a fiscalización de los impuestos nacionales y la administración de los contribuyentes más importantes del país.
