Juan Cortese sacó a la luz una información que sacudió a River Plate

Luego de un muy mal 2025, River Plate de Marcelo Gallardo buscará redimirse de cara al 2026. Tras la eliminación ante Racing Club en los octavos de final del Torneo Clausura, comenzaron a sonar distintos nombres para reforzar el plantel y, en ese contexto, el periodista Juan Cortese realizó una revelación importante.
El Millonario acumuló resultados negativos a lo largo de la temporada, lo que derivó en la no clasificación a la Copa Libertadores 2026, por lo que el próximo año disputará la Copa Sudamericana.
Según fue trascendiendo en las últimas semanas, Marcelo Gallardo pretende reforzar varias posiciones del plantel de River Plate de cara al 2026.
Uno de los sectores que el Muñeco busca potenciar es el de la creación de juego y el desequilibrio en los metros finales. En ese contexto, distintos periodistas señalaron que el entrenador pretende sumar un futbolista con capacidad de gambeta y cambio de ritmo.
En esa búsqueda comenzaron a sonar varios nombres. Claudio Echeverri fue uno de los mencionados inicialmente, aunque rápidamente quedó descartado. Tadeo Allende es otro de los futbolistas que aparecen en el radar de Núñez.
Sin embargo, lo concreto es que River realizó una oferta por Gianluca Prestianni, actualmente en Benfica de Portugal.
Sobre esta situación, el periodista Juan Cortese reveló: “River – Prestianni: primera oferta rechazada por Benfica. En las próximas horas viajará un enviado en la negociación hacia Portugal para continuar las charlas. No está fácil, tampoco caído”.
El ex Vélez tendría la intención de jugar en el Millonario, aunque la principal dificultad, por el momento, radica en la negociación con el club portugués.
Esto recién comienza y, si bien el primer intento fue negativo, no se descarta que con el correr de los días las partes puedan acercar posiciones.
Además de la búsqueda de un futbolista “gambeteador”, Marcelo Gallardo pretende reforzar otras posiciones del plantel de River Plate de cara a la próxima temporada.
Los puestos en los que el Muñeco considera necesaria la llegada de caras nuevas son: lateral derecho, marcador central, lateral izquierdo, mediocentro y delantero.
Más allá de la negociación por Prestianni, los otros jugadores por los que el Millonario mantiene charlas abiertas son Santiago Ascacíbar, Fausto Vera, Tadeo Allende y Julio Soler. Hasta el momento, el más avanzado es el volante que actualmente se desempeña en Atlético Mineiro.
Además del ex Argentinos Juniors, en Núñez también hay ilusión con la posible llegada de Ascacíbar. Si bien Estudiantes viene de consagrarse campeón y disputará la Copa Libertadores 2026, el “Ruso” dejó abierta la puerta a una eventual llegada a River el próximo año.
Por ahora no hay nada confirmado, aunque Gallardo entiende que con el plantel actual no alcanza para competir al nivel que pretende y considera imprescindible una fuerte renovación.
