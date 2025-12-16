Juan Cortese sacó a la luz una información que sacudió a River Plate

Sin embargo, lo concreto es que River realizó una oferta por Gianluca Prestianni, actualmente en Benfica de Portugal.

Sobre esta situación, el periodista Juan Cortese reveló: “River – Prestianni: primera oferta rechazada por Benfica. En las próximas horas viajará un enviado en la negociación hacia Portugal para continuar las charlas. No está fácil, tampoco caído”.

El ex Vélez tendría la intención de jugar en el Millonario, aunque la principal dificultad, por el momento, radica en la negociación con el club portugués.

Esto recién comienza y, si bien el primer intento fue negativo, no se descarta que con el correr de los días las partes puedan acercar posiciones.

Además de la búsqueda de un futbolista “gambeteador”, Marcelo Gallardo pretende reforzar otras posiciones del plantel de River Plate de cara a la próxima temporada.

Los puestos en los que el Muñeco considera necesaria la llegada de caras nuevas son: lateral derecho, marcador central, lateral izquierdo, mediocentro y delantero.

Más allá de la negociación por Prestianni, los otros jugadores por los que el Millonario mantiene charlas abiertas son Santiago Ascacíbar, Fausto Vera, Tadeo Allende y Julio Soler. Hasta el momento, el más avanzado es el volante que actualmente se desempeña en Atlético Mineiro.

Además del ex Argentinos Juniors, en Núñez también hay ilusión con la posible llegada de Ascacíbar. Si bien Estudiantes viene de consagrarse campeón y disputará la Copa Libertadores 2026, el “Ruso” dejó abierta la puerta a una eventual llegada a River el próximo año.

Por ahora no hay nada confirmado, aunque Gallardo entiende que con el plantel actual no alcanza para competir al nivel que pretende y considera imprescindible una fuerte renovación.

