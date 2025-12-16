Paula Chaves, conductora y modelo, pasó tremendo susto con su salud luego de hacerse un examen médico, y lo contó en "Tapados de Laburo", del canal de streaming argentino OLGA, tras ganar el Martín Fierro a Programa Revelación. La anécdota no tardó en hacerse viral.
El susto de Paula Chaves con lo que descubrieron en su cuerpo
La conductora y modelo Paula Chaves confesó en OLGA lo que le descubrieron en un examen médico: "Me asusté".
¿Qué le pasó a Paula Chaves?
Por estos días Paula Chaves es noticia por algo más que el Martín Fierro, y es que la presentadora contó algo que para muchos puede ser insólito, probablemente, por haber pasado tanto tiempo sin saberlo.
Paula Chaves se realizó un estudio médico y descubrió, a sus 41 años, que falta algo en su cuerpo: 2 costillas.
"¡No saben lo que descubrí! Me fui a hacer un estudio y la chica me dice: “¿Cuándo te sacaste las costillas?”. Y yo le respondí: “¿Qué?”. No sabía qué contestarle. Entonces me dice: “Tenés dos costillas menos que todo el mundo”", comentó Paula Chaves, apunta Ciudad Magazine.
El comentario de su compañero Nacho Elizalde no se hizo esperar: "Como Thalía".
Paula Chaves siguió contando y admitiendo que le asustó la revelación médica.
"Ahí me empecé a asustar. Enseguida pensé una catástrofe. Mi cabeza decía: “Le tengo que explicar que no me saqué dos costillas como Thalía para tener más cintura, porque va a pensar que soy una hueca”. Y, por otro lado, pensaba: “¿Será grave tener dos costillas menos?”, dijo la conductora.
Pero, para tranquilidad de Paula Chaves, así como se enteró que le faltan dos costillas, también le hicieron saber que su condición no conlleva ninguna gravedad.
"Tengo dos costillas menos. Me asusté y ella me dijo que me quedara tranquila, que no es grave. Pero, ¿cómo me vengo a enterar a los 41 años de que tengo dos costillas menos que el resto de los mortales?", dijo la modelo.
La mayoría de las personas nacen con 12 pares de costillas, para un total de 24 costillas, sin embargo, es posible que algunas personas nazcan con variaciones en el número de costillas.
¿Thalía se quitó las costillas?
A propósito de la revelación de Paula Chaves y de la comparación con Thalía, hay que recordar que, durante años, se ha corrido el rumor de que la cantante mexicana se sometió a una cirugía para quitarse unas costillas.
Gracias a esto, supuestamente, es que Thalía tiene una mini cintura.
Sin embargo, Thalía ha desmentido en varias ocasiones el mito sobre sus costillas. Una de las últimas veces, lo hizo a través de un video publicado en TikTok en el que se le escucha decir:
“Esa mujer es toda fake. Se sacó las costillas para tener ese cuerpazo. Enséñame tu rutina de ejercicio, enséñamela. ¿Estás sentadote en el sillón o tiradote en la cama? Enséñame tu rutina de ejercicio y tu disciplina”.
