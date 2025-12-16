Boca comenzó a moverse en el mercado de pases para reforzarse pensando en un 2026 que lo tendrá disputando la Copa Libertadores. Mientras todo el mundo habla de Paulo Dybala y Miguel Borja, Juan Román Riquelme aceleró por un delantero tapado que se encuentra en el fútbol argentino.
YA NEGOCIA POR ÉL
Boca sacude el mercado: juega en la argentina y es el tapado por el que va Riquelme
Juan Román Riquelme comenzó a negociar la llegada de un delantero para Boca y mantiene el nombre guardado bajo siete llaves.
Durante los últimos días el mundo Boca estuvo bastante convulsionado por los rumores sobre la posible llegada de Miguel Borja al Xeneize, algo que con el pasar de los días empezó a quedar descartado. Mientras toda la atención estaba centrada en el Colibrí, Riquelme empezó a negociar en silencio por otro centrodelantero del fútbol argentino.
Fue TyC Sports el medio que confirmó a través de su sitio Web que Boca está negociando por un delantero que si bien no se sabe el nombre ya hay algunas pistas importantes. Lo que se sabe es que se encuentra en el fútbol argentino y que “jugará copa el próximo año”, aunque no se especificó si se trata de Copa Libertadores o Copa Sudamericana.
Boca negocia por un tapado
Por el momento se desconoce a ciencia cierta de quién se trata pero lo que está más que claro es que Riquelme quiere sumar a un delantero más sabiendo que con lo que tiene Boca hasta el momento no le alcanza. Milton Giménez no estuvo a la altura de ser titular mientras que Edinson Cavani estuvo más afuera que adentro de la cancha por sus reiteradas lesiones.
Mientras Riquelme sigue negociando en secreto y todo el mundo Boca mantiene el tema con profundo hermetismo, hay bombas que si explotan por los aires como la posible llegada de Paulo Dybala, quien ya tiene en la mano una propuesta del Xeneize para sumarse en el 2026, ya sea en el mes de enero o en junio cuando termina su contrato con La Roma.
Más en GOLAZO 24
De otro planeta: Santiago Montiel ganó el Premio Puskas como el mejor gol del año
Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River
Miguel Borja confirmó su destino tras el llamado de Boca: "Duplica lo que pagaba River"
La información sobre Miguel Borja que sacudió a Boca Juniors y River Plate