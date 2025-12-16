Boca sacude el mercado: juega en la argentina y es el tapado por el que va Riquelme

image

Boca negocia por un tapado

Por el momento se desconoce a ciencia cierta de quién se trata pero lo que está más que claro es que Riquelme quiere sumar a un delantero más sabiendo que con lo que tiene Boca hasta el momento no le alcanza. Milton Giménez no estuvo a la altura de ser titular mientras que Edinson Cavani estuvo más afuera que adentro de la cancha por sus reiteradas lesiones.