2do. triunfo de Santiago Caputo: Chau Juan Pazo, hola Andrés Vázquez

vazquez.jpg Andrés Vázquez, titular de la DGI.

Deberá recordarse que Pazo iba hacia Cancillería, cuando se enteró que Luis Caputo había logrado controlar la situación, y lo hizo autoridad tributaria.

Finalmente resultó la escala apropiada en el viaje de Santiago Caputo hacia el profesor Andrés Vázquez.

En varias ocasiones se especuló con el abandono de Vázquez pero, al final, se impuso su teoría de la Administración Pública.

Ahora, por motivos a dilucidar, Pazo se marchó en forma intempestiva, Santiago Caputo consigue revertir derrotas pasadas y tiene al funcionario clave del régimen tributario en el lugar donde antes no estaba y sí quería estar.

santiago-caputo Santiago Caputo, el poderoso asesor especial de Javier Milei.

