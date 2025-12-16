Algo ha sucedido. Los detalles los conocen pocos. Pero, de pronto, en la medianoche entre el 15/12 y el 16/12, el Ministerio de Economía difundió su comunicado: Juan Pazo ingresa a boxes y lo reemplaza Andrés Vázquez.
CAMBIO EN ARCA
2do. triunfo de Santiago Caputo: Chau Juan Pazo, hola Andrés Vázquez
Por motivos desconocidos y en forma abrupta, Juan Pazo (Luis Caputo) renunció a ARCA y lo reemplaza Andrés Vázquez (Santiago Caputo).
En la lógica del poder significa que Santiago Caputo le devoró un alfil a Luis Caputo. Es una acción pos electoral: pese a que se supone que el asesor presidencial había sufrido una dura derrota por el triunfo apabullante del presidente Javier Milei, logra quedarse con el organismo tributario ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).
Semanas atrás, en el peor momento de Santiago Caputo, él logró retener el control de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), designando al contador público Cristian Ezequiel Auguadra (), en lugar de Sergio Neiffert, en quien ya no confiaba.
En el caso de la ARCA, Santiago Caputo había intentado designar por unanimidad a Andrés Vázquez, un coprotagonista de la ex AFIP, al frente del organismo tributario, pero él terminó en la DGI (Direccion General Impositiva).
En varias ocasiones se dijo que Vázquez era 'boleta' pero, finalmente, alcanzó su tesoro anhelado, aunque en medio de una crisis recaudatoria consecuencia de la recesión que se autoimpuso DGI.
Deberá recordarse que Pazo iba hacia Cancillería, cuando se enteró que Luis Caputo había logrado controlar la situación, y lo hizo autoridad tributaria.
Finalmente resultó la escala apropiada en el viaje de Santiago Caputo hacia el profesor Andrés Vázquez.
En varias ocasiones se especuló con el abandono de Vázquez pero, al final, se impuso su teoría de la Administración Pública.
Ahora, por motivos a dilucidar, Pazo se marchó en forma intempestiva, Santiago Caputo consigue revertir derrotas pasadas y tiene al funcionario clave del régimen tributario en el lugar donde antes no estaba y sí quería estar.
-------------------------
Más noticias en Urgente24
Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora
Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing
Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina
Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River
Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta