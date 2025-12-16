China deja ver una de sus armas más poderosas en televisión abierta

Tanque China 2P El nuevo tanque de China, exhibido en televisión abierta.

China y sus mensajes al mundo

La exhibición del tanque chino pretende demostrar la actualidad de las capacidades militares del país frente a las potencias de Occidente. De hecho, el T99B intenta rivalizar de manera directa con sistemas como el Abrams M1A2 SEPv3 estadounidense o el Leopard 2A8 europeo, dos de los tanques más modernos y avanzados de la actualidad.

Algo similar se repite en la carrera armamentística en torno a los aviones, con el Chengdu J-20 y el F-22 Raptor estadounidense. En el agua, sucede lo mismo con el portaaviones Fujian Type 003 que encuentra su rival occidental con en el USS Gerald R. Ford de Estados Unidos.

Mientras tanto, la industria bélica de China ha hecho una importante apuesta para el desarrollo de drones. En ese sentido, el país asiático aceleró fuertemente su capacidad productiva destinada a esas armas, a las que pretende asociar con sus sistemas actuales como el mencionado J-20 y completar así la red aérea más avanzada del mundo en materia de defensa.

Esto último también fue exhibido en el mencionado desfile, donde además se mostraron numerosos desarrollos balísticos que dejaron ver directamente parte del potencial nuclear que mantiene el país asiático.

j20.jpeg China y su desarrollo militar.

El Pentágono vigila

Estas exhibiciones del poderío chino han elevado la atención del Pentágono estadounidense, sobre todo en lo referido a las tensiones en el sudeste asiático. Con Taiwán como eje central del conflicto, informes secretos revelados por The New York Times dieron cuenta del nivel de preocupación que las fuerzas norteamericanas mantienen sobre el desarrollo de ejercicios chinos en esa zona del mundo.

De hecho, la información filtrada a la prensa reveló que simulaciones oficiales estadounidenses habrían arrojado una serie de escenarios negativos en un eventual enfrentamiento dada la cercanía con los sistemas centrales de defensa china en el área.

