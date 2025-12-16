Error millonario: Ford pisa el freno y entierra una versión de la F-150

Esta política empujó a Ford y al resto de las fabricantes automotrices de Estados Unidos a rever sus planes, esperando un desplome en la demanda de vehículos eléctricos que verán un aumento de precios debido al corte de subvenciones. De esa manera, la tendencia de la industria automotriz estadounidense se centraría en los coches híbridos como paso medio necesario hasta en tanto se reduzcan los costos de producción de los eléctricos completos.

Según Ford, el mercado también colaboró con la decisión. Tras una serie de consultas con un universo de clientes, la empresa concluyó que los vehículos eléctricos todavía no resultan de total confianza para los consumidores, que resguardan dudas sobre la autonomía y la durabilidad de las unidades, que en muchos casos se constituyen como herramientas de trabajo.

Ford F150 P.jpg La Ford F-150 seguirá consumiendo combustible.

Transformación de la F-150

En cuanto al proyecto eléctrico de la pick up, la reorientación del desarrollo estaría centrada en una nueva generación bajo un esquema híbrido. Este último consistiría en una propulsión 100% eléctrica, pero con el apoyo de un motor térmico que cargue las baterías para extender el rango de operaciones más allá de los 1.000 kilómetros.

De esa manera, Ford apuntaría a mantener la potencia y entrega de las prestaciones eléctricas que son superiores a las térmicas, sin perder la autonomía que ofrece la gasolina, uno de los puntos flacos de las arquitecturas eléctricas.

Más noticias en Urgente24:

Milei y la elección de Chile: "Sudamérica despertó y vuelve a vivir bajo las ideas de la libertad"

Teniente General Carlos Presti, The Green Minister

Dato clave: El Scott Bessent de diciembre ya no es el Scott Bessent de octubre

Fabián Doman: "El poder quiere cerrar Carnaval pero vamos a seguir en 2026"