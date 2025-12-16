El drama del uso de celulares en niños: por qué se prohíben y en qué afecta

image

Prohíben el uso de celulares en colegios

En la Provincia de Buenos Aires el uso de celulares en colegios primarios está restringido. De esta manera los alumnos se enfocan en los contenidos, ya que es una etapa crucial para el aprendizaje y la interacción con sus compañeros. Además, es un espacio en donde las pantallas no deberían tener tanto protagonismo.

En Mendoza, por su parte, el colegio San Nicolás de Luján también prohibió el uso de celulares dentro de la institución. Además, aconsejan a los padres restringir su uso en casa. "Entendemos y creemos que es una problemática que ha llegado a un punto de perjudicar a los adolescentes y hace que, como colegio, tengamos que tomar cartas en el asunto. Está comprobado y demostrado que el uso excesivo del teléfono trae complicaciones a los chicos para prestar atención, estar concentrados, les genera una ansiedad importante. La resolución para el año que viene es prohibir el uso de celular durante su permanencia en el colegio", sostuvo Ramiro Pontis Sarmiento, director del secundario de dicha escuela.

Santiago Bilinkis, creador de contenido que abordó este tema, indicó que 6 de cada 7 adolescentes que están atravesando la secundaria están en contra de que les saquen el celular en el colegio. Sin embargo, los padres lo aprueban por mayoría. En el primario también hay consenso absoluto, pero los docentes empatan en cuanto a si es mejor o peor que prohíban estos dispositivos en horarios de clase.

