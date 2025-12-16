SALUD
El drama del uso de celulares en niños: por qué se prohíben y en qué afecta
El uso de celulares en niños menores de edad ya es un problema serio y ya se están tomando medidas drásticas. Pero, ¿en qué afecta y cómo podemos evitarlo?
Hoy en día no podemos imaginar una vida sin un celular o mejor dicho sin estar comunicados excesivamente las 24 horas del día durante todo el año. Los niños son sometidos a pantallas desde temprana edad incluso cuando no es aconsejable. La atención en el colegio disminuye por el uso de celulares y es un problema que está tomando muchísima repercusión.
Por qué el uso de celulares en niños es un riesgo
El uso de celulares en niños durante largas horas "perjudica su desarrollo normal y les ocasiona problemas de conducta, trastorno de sueño e incluso problemas de depresión infantil y ansiedad, con riesgo de generar adicción en casos extremos", así lo describe el médico psiquiatra Horacio Vargas Murga, director adjunto del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM), tal y como lo pudieron recopilar desde el Gobierno de Perú.
Brindar pantallas a niños menores de 13 años constantemente aumenta el riesgo de déficit de atención, retrasos cognitivos, problemas de aprendizaje o aumento de la impulsividad. Por eso mismo es aconsejable que su uso sea nulo antes de los 10 años o bien moderado cuando ingresan en la preadolescencia.
Según informó la revista Journal of Human Development and Capabilities, los niños menores de 13 años no deberían tener celulares porque el uso temprano de estos se asocia con un mayor riesgo de mala salud mental en la edad adulta. Esto se traduce a pensamientos suicidas, baja autoestima y problemas de estabilidad emocional. Problemas que sin duda son muy graves pero se pueden evitar reduciendo las pantallas.
Prohíben el uso de celulares en colegios
En la Provincia de Buenos Aires el uso de celulares en colegios primarios está restringido. De esta manera los alumnos se enfocan en los contenidos, ya que es una etapa crucial para el aprendizaje y la interacción con sus compañeros. Además, es un espacio en donde las pantallas no deberían tener tanto protagonismo.
En Mendoza, por su parte, el colegio San Nicolás de Luján también prohibió el uso de celulares dentro de la institución. Además, aconsejan a los padres restringir su uso en casa. "Entendemos y creemos que es una problemática que ha llegado a un punto de perjudicar a los adolescentes y hace que, como colegio, tengamos que tomar cartas en el asunto. Está comprobado y demostrado que el uso excesivo del teléfono trae complicaciones a los chicos para prestar atención, estar concentrados, les genera una ansiedad importante. La resolución para el año que viene es prohibir el uso de celular durante su permanencia en el colegio", sostuvo Ramiro Pontis Sarmiento, director del secundario de dicha escuela.
Santiago Bilinkis, creador de contenido que abordó este tema, indicó que 6 de cada 7 adolescentes que están atravesando la secundaria están en contra de que les saquen el celular en el colegio. Sin embargo, los padres lo aprueban por mayoría. En el primario también hay consenso absoluto, pero los docentes empatan en cuanto a si es mejor o peor que prohíban estos dispositivos en horarios de clase.
