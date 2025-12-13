Defensa de ex jugadores de Vélez Sarfield intenta manipular la causa de violación en manada

'Luli' detalló las tremendas consecuencias que lo que sucedió tuvo sobre su vida personal. Ella dejó de trabajar como periodista deportiva, perdió vínculos y atraviesa problemas de salud mental.

También mencionó la revictimización mediática y judicial que sufrió, y episodios de exposición pública de su identidad. Ella ha realizado denuncias ante la fiscalía por el impacto que tuvieron publicaciones periodísticas sobre su situación.

Los futbolistas denunciados estuvieron detenidos con prisión preventiva, que luego fue morigerada a prisión domiciliaria. Con el avance de la causa, recuperaron la libertad y retomaron sus actividades profesionales, mientras la investigación judicial continúa en trámite y aún no fue elevada a juicio.

Una causa paralela

En tanto, según Tendencia de Noticias, el ex jugador de Vélez Sarsfield, José Florentín Bobadilla, amplió una denuncia por falso testimonio contra 'Luli', y solicitó la detención del diputado nacional Carlos Cisneros (Tucumán / PJ) y otras 4 personas.

Bobadilla juega en el Club Atlético Central Córdoba, y desearía ingresar a la Selección de Paraguay, algo imposible en su situación actual.

Eagle Eye Sport Managament (Diego Serrati) es la empresa que lo representa deportivamente y, dicen, sus abogados han buscado un atajo para su representado con la causa paralela.

La presentación fue realizada ante la Unidad Fiscal Regional, a cargo del fiscal Fernando Blanno, con el patrocinio de los abogados Camilo Atim y Florencia Abdala.

En el escrito, Florentín sostiene que la denuncia por abuso sexual habría sido producto de una maniobra planificada y atribuye a Cisneros un rol central en el armado de la causa, con presunta manipulación de pruebas e influencia sobre testigos.

En verdad, no hay 'armado' ni misterio en la causa. Es sencillo: Cisneros es dirigente de La Bancaria, con base territorial en Tucumán. La víctima tuvo vínculos laborales con el sindicato, que tiene una política muy definida acerca de cómo actuar en caso de abusos.

Atim / Abdala también pidieron la detención de los abogados Patricia Neme y Franco Venditti, del dirigente sindical Federico Petraglia y de Milagros Castellote, una de las testigos del expediente principal.

Muy grave

El jueves 11/12 'Luli' o LP (identidad reservada por razones legales), ingresó en estado de angustia a las oficinas de las fiscalías, según relataron testigos.

La fiscal Adriana Reinoso Cuello dispuso recibirla de inmediato junto a la secretaria de la Fiscalía, Cinthia Bono. La joven manifestó sentirse desprotegida frente a publicaciones recientes que difundieron fragmentos de la ampliación de denuncia presentada por el futbolista José Florentín y documentación del expediente judicial.

Durante el encuentro, la denunciante cuestionó la difusión de información vinculada a una causa bajo reserva y rechazó las hipótesis planteadas por la defensa del jugador. Posteriormente se hicieron presentes sus abogados, Patricio Chard y Franco Venditti, y su padre.

Fuentes judiciales indicaron que, ante el cuadro emocional expuesto, la fiscal garantizó la continuidad de la investigación y anticipó que podría haber definiciones en las próximas semanas.

