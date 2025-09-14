Tesla abandona los autos eléctricos y apuesta todo a los robots que aterran a Wall Street

El magnate Elon Musk sacudió los mercados financieros con una declaración que dejó a los inversores con más dudas que certezas. A través de su plataforma X, el CEO de Tesla reveló que "aproximadamente el 80% del valor de Tesla será Optimus", haciendo referencia a su proyecto de robots humanoides que promete transformar por completo la identidad de la compañía.
La valoración más cara del mercado tecnológico para Tesla
Esta estratégica reconversión llega en un momento crítico para Tesla, cuando sus ventas de vehículos eléctricos atraviesan una pronunciada desaceleración global. Las proyecciones para 2025 resultan alarmantes: los analistas anticipan una caída del 30% en las ganancias de la empresa, mientras que su servicio de robotaxis enfrenta una competencia feroz de Waymo (Alphabet) y otros gigantes tecnológicos.
Lo que más preocupa a los expertos financieros es la estratosférica valoración bursátil de Tesla. Las acciones cotizan a 155 veces sus beneficios proyectados para los próximos 12 meses, convirtiéndola en la empresa más cara de los denominados "Siete Magníficos" que incluyen a Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet y Nvidia.
" Tesla tiene el precio de una empresa de crecimiento, pero experimentó poco crecimiento significativo en los últimos dos años", advirtió Dmitry Shlyapnikov, analista de Horizon Investments. Esta contradicción entre expectativas y realidad genera tensión entre los inversores institucionales.
Robots humanoides: ¿El futuro o una apuesta desesperada?
El proyecto Optimus representa la nueva obsesión de Musk, quien busca posicionar a Tesla como una potencia en inteligencia artificial. Sin embargo, el mercado de robots personales permanece inexplorado y sin demanda comprobada, según Thomas Thornton de Hedge Fund Telemetry.
Este cambio de rumbo genera incertidumbre sobre la capacidad de Tesla para mantener su liderazgo tecnológico mientras compite simultáneamente en múltiples sectores emergentes.
