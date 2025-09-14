Tesla abandona los autos eléctricos y apuesta todo a los robots que aterran a Wall Street

Embed - Tesla Optimus Is Learning Everyday Tasks!

" Tesla tiene el precio de una empresa de crecimiento, pero experimentó poco crecimiento significativo en los últimos dos años", advirtió Dmitry Shlyapnikov, analista de Horizon Investments. Esta contradicción entre expectativas y realidad genera tensión entre los inversores institucionales.

Robots humanoides: ¿El futuro o una apuesta desesperada?

El proyecto Optimus representa la nueva obsesión de Musk, quien busca posicionar a Tesla como una potencia en inteligencia artificial. Sin embargo, el mercado de robots personales permanece inexplorado y sin demanda comprobada, según Thomas Thornton de Hedge Fund Telemetry.

image

Este cambio de rumbo genera incertidumbre sobre la capacidad de Tesla para mantener su liderazgo tecnológico mientras compite simultáneamente en múltiples sectores emergentes.

Elon Musk promete que el cohete más gigantesco de la historia estará listo en 2026

Elon Musk, el controvertido CEO de SpaceX, acaba de confirmar que su empresa está desarrollando una versión mejorada del Starship que promete ser completamente reutilizable y capaz de transportar más de 100 toneladas de carga útil a la órbita terrestre para 2026.

Durante una videoconferencia realizada en el marco del All-In Podcast, Musk reveló que esta nueva iteración del cohete representará un salto tecnológico gigantesco comparado con la versión actual. Mientras que el Starship Versión 2 que están probando actualmente solo puede transportar alrededor de 35 toneladas y únicamente permite recuperar el propulsor, la Versión 3 que llegará el próximo año será completamente reutilizable.

image El mundo de la exploración espacial acaba de recibir una noticia que podría revolucionar todo lo que conocés sobre los viajes al cosmos.

"Ya solo queda un propulsor y un cohete de la Versión 2, y a partir de ahí se pasa a la Versión 3, que supone una mejora gigantesca", explicó Musk con su característica confianza. Sin embargo, el empresario también reconoció que los desarrollos anteriores del Starship estuvieron plagados de explosiones y contratiempos técnicos durante las pruebas iniciales, aunque el mes pasado lograron realizar una prueba exitosa que marcó un antes y después en el programa.

Segun Bloomberg, el objetivo de SpaceX es demostrar la reutilización completa del sistema para 2026, lo que significaría capturar tanto el propulsor como la nave espacial después de cada misión.

