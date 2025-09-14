Nintendo confirmó secuela de Mario Bros con título galáctico que revolucionará el 2026

Embed - Super Mario Galaxy: La Película | Abril, 2026

La presión sobre esta secuela es considerable, especialmente considerando que la primera película recaudó más de 1.300 millones de dólares en taquillas mundiales. Este éxito convirtió a Super Mario Bros. Movie en una de las películas animadas más exitosas de todos los tiempos, estableciendo un estándar altísimo para su continuación.

Expectativas astronómicas

Los estudios Illumination y Nintendo vuelven a unir fuerzas en esta producción, con Aaron Horvath y Michael Jelenic regresando como directores. Ambos cineastas ya comenzaron el desarrollo del storyboard y los diseños de los nuevos escenarios espaciales que caracterizarán esta aventura galáctica.

image

La película se estrenará el 3 de abril de 2026 en cines de todo el mundo, prometiendo llevar a los personajes más queridos de Nintendo a dimensiones completamente nuevas. Los fanáticos ya especulan sobre la posible aparición de Estela y otros personajes emblemáticos del universo Super Mario Galaxy.

Con una inversión millonaria y el respaldo del éxito de su predecesora, The Super Mario Galaxy Movie se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2026, prometiendo aventuras que llevarán al público hasta las estrellas.

