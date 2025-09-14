Durante el más reciente Nintendo Direct, la compañía japonesa dejó a todos boquiabiertos con el anuncio oficial de The Super Mario Bros Galaxy Movie, confirmando así que el fenómeno cinematográfico que arrasó en 2023 regresará con todo para el cine de 2026.
EFECTIVAMENTE SERÁ CINE
Nintendo confirmó secuela de Mario Bros con título galáctico que revolucionará el 2026
La nueva película animada de Nintendo llevará a Mario hasta las estrellas con aventuras espaciales que prometen superar los récords de la primera entrega.
Quizás te interese leer: El anime más exitoso del momento tendrá película con actores reales en Netflix
Récord millonario que romper para Nintendo
La secuela de la exitosa película animada llegará a las pantallas grandes con una propuesta que promete elevar la franquicia hasta límites cósmicos. El título, inspirado en el exitoso videojuego lanzado en 2007 para Wii, sugiere que Mario y Luigi dejarán atrás el Reino Champiñón para embarcarse en una odisea interestelar.
El reparto de voces mantiene la formación estelar que conquistó al público mundial. Chris Pratt regresará para dar vida al icónico fontanero, mientras que Anya Taylor-Joy volverá como la Princesa Peach. Charlie Day retomará su papel como Luigi, Jack Black continuará siendo la voz del temible Bowser, y Keegan-Michael Key regresará como Toad.
La presión sobre esta secuela es considerable, especialmente considerando que la primera película recaudó más de 1.300 millones de dólares en taquillas mundiales. Este éxito convirtió a Super Mario Bros. Movie en una de las películas animadas más exitosas de todos los tiempos, estableciendo un estándar altísimo para su continuación.
Expectativas astronómicas
Los estudios Illumination y Nintendo vuelven a unir fuerzas en esta producción, con Aaron Horvath y Michael Jelenic regresando como directores. Ambos cineastas ya comenzaron el desarrollo del storyboard y los diseños de los nuevos escenarios espaciales que caracterizarán esta aventura galáctica.
La película se estrenará el 3 de abril de 2026 en cines de todo el mundo, prometiendo llevar a los personajes más queridos de Nintendo a dimensiones completamente nuevas. Los fanáticos ya especulan sobre la posible aparición de Estela y otros personajes emblemáticos del universo Super Mario Galaxy.
Con una inversión millonaria y el respaldo del éxito de su predecesora, The Super Mario Galaxy Movie se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2026, prometiendo aventuras que llevarán al público hasta las estrellas.
----------------------------------------------------------------------------------
Más noticias en Urgente24
El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro
"Apareció por primera vez en un contrato el pago de 'gastos' por adelantado del 3%"
Economia, relaciones con USA, China y Venezuela: presidenciable Axel Kicillof en CNN
Bomba: 'Efecto Contagio' de PBA amenaza a gobernadores aliados de LLA
Tras silencio de Milei sobre $LIBRA, valijas y Spagnuolo, estrenan 10 canciones satíricas