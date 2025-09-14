urgente24
Nintendo confirmó secuela de Mario Bros con título galáctico que revolucionará el 2026

La nueva película animada de Nintendo llevará a Mario hasta las estrellas con aventuras espaciales que prometen superar los récords de la primera entrega.

14 de septiembre de 2025 - 20:57
Nintendo se pone la 10 para un super clásico.

Durante el más reciente Nintendo Direct, la compañía japonesa dejó a todos boquiabiertos con el anuncio oficial de The Super Mario Bros Galaxy Movie, confirmando así que el fenómeno cinematográfico que arrasó en 2023 regresará con todo para el cine de 2026.

image
Se viene una obra maestra para los fans de Mario.

Récord millonario que romper para Nintendo

La secuela de la exitosa película animada llegará a las pantallas grandes con una propuesta que promete elevar la franquicia hasta límites cósmicos. El título, inspirado en el exitoso videojuego lanzado en 2007 para Wii, sugiere que Mario y Luigi dejarán atrás el Reino Champiñón para embarcarse en una odisea interestelar.

El reparto de voces mantiene la formación estelar que conquistó al público mundial. Chris Pratt regresará para dar vida al icónico fontanero, mientras que Anya Taylor-Joy volverá como la Princesa Peach. Charlie Day retomará su papel como Luigi, Jack Black continuará siendo la voz del temible Bowser, y Keegan-Michael Key regresará como Toad.

Embed - Super Mario Galaxy: La Película | Abril, 2026

La presión sobre esta secuela es considerable, especialmente considerando que la primera película recaudó más de 1.300 millones de dólares en taquillas mundiales. Este éxito convirtió a Super Mario Bros. Movie en una de las películas animadas más exitosas de todos los tiempos, estableciendo un estándar altísimo para su continuación.

Expectativas astronómicas

Los estudios Illumination y Nintendo vuelven a unir fuerzas en esta producción, con Aaron Horvath y Michael Jelenic regresando como directores. Ambos cineastas ya comenzaron el desarrollo del storyboard y los diseños de los nuevos escenarios espaciales que caracterizarán esta aventura galáctica.

image

La película se estrenará el 3 de abril de 2026 en cines de todo el mundo, prometiendo llevar a los personajes más queridos de Nintendo a dimensiones completamente nuevas. Los fanáticos ya especulan sobre la posible aparición de Estela y otros personajes emblemáticos del universo Super Mario Galaxy.

Con una inversión millonaria y el respaldo del éxito de su predecesora, The Super Mario Galaxy Movie se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2026, prometiendo aventuras que llevarán al público hasta las estrellas.

