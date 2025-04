Minecraft pulverizó todos los récords de taquilla y dejó a Super Mario atrás

Michael De Luca y Pamela Abdy, directivos de Warner Bros., celebraron el éxito: "Estamos felices de que 'Una película de Minecraft' haya sido tan bien recibida por las audiencias alrededor del mundo". También agradecieron al director Jared Hess, conocido por "Napoleon Dynamite" y "Nacho Libre", cuya contratación fue sugerida por la productora Mary Parent de Legendary Pictures, que financió el 25% del presupuesto de 150 millones de dólares.

El pionero en referirse a una posible continuación fue el minero estrella del Overworld, Jack Black, quien dio vida al famoso Steve. Durante una reciente entrevista con Patrick Beatty, el carismático actor fue consultado sobre las posibilidades de retornar para una segunda entrega y, sorprendentemente, sobre la chance de encarnar a un nuevo y enigmático personaje: Herobrine.

