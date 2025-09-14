Gregorio Dalbón denunció a Fernando Cerimedo por encubrimiento de Diego Spagnuolo

dalbon.jpg Gregorio Dalbón denunció a Fernando Cerimedo

Diego Spagnuolo sondea nuevos abogados

Los abogados del hombre que desató la tormenta en la agencia que manejaba (hace ya casi 4 semanas que no habla) presentaron la renuncia a su defensa en la causa en la que se investigan el presunto pago de coimas de la Suizo Argentina a funcionarios del Gobierno nacional.

El ex funcionario y letrado del propio presidente Milei habría estado al tanto de sobreprecios en la compra de medicamentos por parte del organismo público que dirigía.

Los defensores que se apartaron adujeron "motivos personales".

Siguen sobrevolando dudas acerca de que el exfuncionario se convierta o no en un "imputado colaborador". En caso de hacerlo, podría temblar como pocas veces todo el tablero político de la Argentina ya que se investiga una trama de corrupción de la familia Kovalivker, la secretaria general de Presidencia y su subsecretario.

Todos ellos fueron nombrados por Spagnuolo como quienes cobraban retornos de entre el 3% y el 8% sobre las contrataciones y compras realizadas.