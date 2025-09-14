urgente24
COIMAS EN ANDIS

Gregorio Dalbón denunció a Fernando Cerimedo por encubrimiento de Diego Spagnuolo

El abogado aseguró que Cerimedo, asesor en comunicación de los Milei, y su esposa, Natalia Basil, exfuncionaria del ANDIS, no denunciaron la corrupción.

14 de septiembre de 2025 - 21:37
Gregorio Dalbón sostuvo que el dueño de La Derecha Diario, Fernando Cerimedo, debió denunciar que conocía dichos de Diego Spagnuolo sobre presunta corrupción de Karina Milei y Eduardo Lule Menem en las compras de medicamentos para discapacitados.

Llamativamente, todas las denuncias contra los involucrados en la escandalosa causa llegan desde sectores opositores ya que la Casa Rosada se limitó a despedir al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacitados pero nunca lo llevó a la justicia.

El pedido del letrado fue presentado ante el fiscal Franco Picardi:

Solicito se disponga la extracción de testimonios a fin de investigar a Fernando Cerimedo y Natalia Basil por el delito de encubrimiento (art. 277 del Código Penal de la Nación y 177 inc. 1º del Código Procesal Penal de la Nación) en virtud de haber tomado conocimiento de los hechos ilícitos que aquí se investigan y no haberlos denunciado ante la autoridad competente. Solicito se disponga la extracción de testimonios a fin de investigar a Fernando Cerimedo y Natalia Basil por el delito de encubrimiento (art. 277 del Código Penal de la Nación y 177 inc. 1º del Código Procesal Penal de la Nación) en virtud de haber tomado conocimiento de los hechos ilícitos que aquí se investigan y no haberlos denunciado ante la autoridad competente.

La esposa de Cerimedo ocupó el cargo de Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS, con responsabilidad en el área de presupuesto. Por su rol, su deber era denunciar las irregularidades que hubiera conocido.

Gregorio Dalbón denunció a Fernando Cerimedo

Diego Spagnuolo sondea nuevos abogados

Los abogados del hombre que desató la tormenta en la agencia que manejaba (hace ya casi 4 semanas que no habla) presentaron la renuncia a su defensa en la causa en la que se investigan el presunto pago de coimas de la Suizo Argentina a funcionarios del Gobierno nacional.

El ex funcionario y letrado del propio presidente Milei habría estado al tanto de sobreprecios en la compra de medicamentos por parte del organismo público que dirigía.

Los defensores que se apartaron adujeron "motivos personales".

Siguen sobrevolando dudas acerca de que el exfuncionario se convierta o no en un "imputado colaborador". En caso de hacerlo, podría temblar como pocas veces todo el tablero político de la Argentina ya que se investiga una trama de corrupción de la familia Kovalivker, la secretaria general de Presidencia y su subsecretario. Siguen sobrevolando dudas acerca de que el exfuncionario se convierta o no en un "imputado colaborador". En caso de hacerlo, podría temblar como pocas veces todo el tablero político de la Argentina ya que se investiga una trama de corrupción de la familia Kovalivker, la secretaria general de Presidencia y su subsecretario.

Todos ellos fueron nombrados por Spagnuolo como quienes cobraban retornos de entre el 3% y el 8% sobre las contrataciones y compras realizadas.

