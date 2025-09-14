Gregorio Dalbón sostuvo que el dueño de La Derecha Diario, Fernando Cerimedo, debió denunciar que conocía dichos de Diego Spagnuolo sobre presunta corrupción de Karina Milei y Eduardo Lule Menem en las compras de medicamentos para discapacitados.
COIMAS EN ANDIS
Gregorio Dalbón denunció a Fernando Cerimedo por encubrimiento de Diego Spagnuolo
El abogado aseguró que Cerimedo, asesor en comunicación de los Milei, y su esposa, Natalia Basil, exfuncionaria del ANDIS, no denunciaron la corrupción.
Llamativamente, todas las denuncias contra los involucrados en la escandalosa causa llegan desde sectores opositores ya que la Casa Rosada se limitó a despedir al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacitados pero nunca lo llevó a la justicia.
El pedido del letrado fue presentado ante el fiscal Franco Picardi:
La esposa de Cerimedo ocupó el cargo de Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS, con responsabilidad en el área de presupuesto. Por su rol, su deber era denunciar las irregularidades que hubiera conocido.
Diego Spagnuolo sondea nuevos abogados
Los abogados del hombre que desató la tormenta en la agencia que manejaba (hace ya casi 4 semanas que no habla) presentaron la renuncia a su defensa en la causa en la que se investigan el presunto pago de coimas de la Suizo Argentina a funcionarios del Gobierno nacional.
El ex funcionario y letrado del propio presidente Milei habría estado al tanto de sobreprecios en la compra de medicamentos por parte del organismo público que dirigía.
Los defensores que se apartaron adujeron "motivos personales".
Todos ellos fueron nombrados por Spagnuolo como quienes cobraban retornos de entre el 3% y el 8% sobre las contrataciones y compras realizadas.