China y Estados Unidos vuelven a negociar en Madrid

Sin embargo, el contexto actual es más desafiante. El sábado 06/09, Estados Unidos añadió varias empresas chinas —activas en sectores como semiconductores, biotecnología, aeroespacial y logística— a su lista de control de exportaciones. En respuesta, China expresó su “firme oposición” y anunció una investigación antidumping sobre ciertos chips analógicos estadounidenses, además de otra por discriminación hacia su industria de circuitos integrados.

“El camino hacia un diálogo productivo requiere respeto y esfuerzos mutuos”, advirtió Chen Wenling, ex economista jefe del Centro de Intercambios Económicos Internacionales de China, al mismo medio. Según ella, las sanciones recientes de Washington podrían socavar las bases mismas del diálogo. Y dictaminó:

Chen Wenling, ex economista jefe del Centro de Intercambios Económicos Internacionales de China

Por su parte, Li Yong, investigador principal de la Asociación China de Comercio Internacional, subrayó la necesidad de eliminar las barreras impuestas por Estados Unidos como paso fundamental para restablecer la confianza bilateral y estabilizar la cooperación económica.

El comercio global pendiente de las reuniones en Madrid

Las fricciones entre ambos países no solo impactan la diplomacia, sino que también afectan directamente a las industrias tecnológicas globales. La Asociación de la Industria de Semiconductores de China advirtió sobre los riesgos que implican las medidas unilaterales para la estabilidad de las cadenas de suministro. Asimismo, la Cámara de Comercio de China para Maquinaria y Productos Electrónicos llamó a las empresas a reforzar la innovación, la coordinación industrial y la cooperación internacional.

A nivel internacional, la expectativa es alta. “La disociación tecnológica refleja ansiedad por la dependencia y la vulnerabilidad, pero no debemos olvidar que China y Estados Unidos siguen profundamente entrelazados”, dijo John Quelch, profesor de la Escuela de Negocios Fuqua en la Universidad de Duke.

Olaf Schmidt, vicepresidente de Messe Frankfurt Exhibition, agregó: “El libre comercio sigue siendo vital para conectar personas, productos y mercados. Aislarse es un riesgo, no una solución”.

En un mundo marcado por la incertidumbre económica, el resultado de estas negociaciones podría ser decisivo no solo para China y Estados Unidos, sino para la estabilidad del comercio global.

