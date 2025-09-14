Funcionarios de alto nivel de China y Estados Unidos se reúnen esta semana en Madrid para tratar de aliviar las tensiones del comercio global, mientras la pelea por minerales clave, producción de semiconductores y chips siguen liderando las batallas. Líderes del más alto nivel político acudieron a la cita.
GUERRA COMERCIAL
China y Estados Unidos vuelven a negociar en Madrid
China y Estados Unidos negocian en Madrid sobre aranceles y exportaciones para evitar un choque comercial más profundo.
La delegación china está encabezada por He Lifeng, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista y viceprimer ministro del Consejo de Estado. Según el Ministerio de Comercio, las conversaciones —que se extienden desde el domingo 14/09 hasta el miércoles 17/09— abordarán temas delicados como las medidas arancelarias de Washington, el uso de controles de exportación y el conflicto en torno a TikTok.
Del lado estadounidense, la comitiva es liderada por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Qué se espera de este encuentro entre China y Estados Unidos
Expertos y líderes empresariales señalaron que estas conversaciones representan una oportunidad clave para reconstruir puentes entre las dos mayores economías del mundo. Wang Wen, decano del Instituto de Estudios Financieros Chongyang, dijo a China Daily:
Sin embargo, el contexto actual es más desafiante. El sábado 06/09, Estados Unidos añadió varias empresas chinas —activas en sectores como semiconductores, biotecnología, aeroespacial y logística— a su lista de control de exportaciones. En respuesta, China expresó su “firme oposición” y anunció una investigación antidumping sobre ciertos chips analógicos estadounidenses, además de otra por discriminación hacia su industria de circuitos integrados.
“El camino hacia un diálogo productivo requiere respeto y esfuerzos mutuos”, advirtió Chen Wenling, ex economista jefe del Centro de Intercambios Económicos Internacionales de China, al mismo medio. Según ella, las sanciones recientes de Washington podrían socavar las bases mismas del diálogo. Y dictaminó:
Por su parte, Li Yong, investigador principal de la Asociación China de Comercio Internacional, subrayó la necesidad de eliminar las barreras impuestas por Estados Unidos como paso fundamental para restablecer la confianza bilateral y estabilizar la cooperación económica.
El comercio global pendiente de las reuniones en Madrid
Las fricciones entre ambos países no solo impactan la diplomacia, sino que también afectan directamente a las industrias tecnológicas globales. La Asociación de la Industria de Semiconductores de China advirtió sobre los riesgos que implican las medidas unilaterales para la estabilidad de las cadenas de suministro. Asimismo, la Cámara de Comercio de China para Maquinaria y Productos Electrónicos llamó a las empresas a reforzar la innovación, la coordinación industrial y la cooperación internacional.
A nivel internacional, la expectativa es alta. “La disociación tecnológica refleja ansiedad por la dependencia y la vulnerabilidad, pero no debemos olvidar que China y Estados Unidos siguen profundamente entrelazados”, dijo John Quelch, profesor de la Escuela de Negocios Fuqua en la Universidad de Duke.
Olaf Schmidt, vicepresidente de Messe Frankfurt Exhibition, agregó: “El libre comercio sigue siendo vital para conectar personas, productos y mercados. Aislarse es un riesgo, no una solución”.
En un mundo marcado por la incertidumbre económica, el resultado de estas negociaciones podría ser decisivo no solo para China y Estados Unidos, sino para la estabilidad del comercio global.
Más noticias en Urgente24
El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro
"Apareció por primera vez en un contrato el pago de 'gastos' por adelantado del 3%"
Bomba: 'Efecto Contagio' de PBA amenaza a gobernadores aliados de LLA
Economia, relaciones con USA, China y Venezuela: presidenciable Axel Kicillof en CNN
Tras silencio de Milei sobre $LIBRA, valijas y Spagnuolo, estrenan 10 canciones satíricas