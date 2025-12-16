Donald Trump agita el avispero: "Ucrania ya perdió territorio, para ser honesto"

Embed Trump: Ucrania "ya perdió territorio, para ser honesto"



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que Ucrania ya ha perdido territorio en el conflicto con Rusia.https://t.co/qEqiwriyQq pic.twitter.com/cdZK8nwU0M — RT en Español (@ActualidadRT) December 15, 2025

Sin embargo, Trump aseguró que Estados Unidos está trabajando con Europa para ofrecer garantías de seguridad a Ucrania frente a un hipótetico alto al fuego permanente. Claro que si el gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky acepta la propuesta estadounidense, tal como ya lo hizo el Kremlin.

Si no lo hace, Ucrania no tendrá protección. Por lo que Zelensky debe aceptar el humillante plan de paz, sea como sea, debido a que ya perdió vastas regiones ucranianas ante el asedio ruso y por polémicos plebiscitos en zonas rusófonas. Pero ahora necesita la garantía de protección de Washington en la posguerra para que su país no termine en ruinas y, al mismo tiempo, para que su círculo íntimo no vaya tras las rejas por corrupción (malversación de fondos públicos del sector energético).

Europa sería una parte importante de eso. Y estamos trabajando en las garantías de seguridad para que la guerra no vuelva a estallar (TRUMP)

Donald Trump da un ultimátum a Ucrania, que ya salió vencida: Propuesta de USA (territorio, seguridad y fuera de la OTAN)

La agencia Reuters informó este lunes que, durante las conversaciones de paz en Berlín, los negociadores estadounidenses le dijeron a la delegación ucraniana que debe aceptar retirar sus fuerzas de la parte oriental de Donetsk, proclamada en 2022 por el Kremlin como una república rusa —tras un controvertido plebiscito y luego de la guerra civil en 2014 entre nacionalistas ucranianos y rusófonos—. Esa cláusula de cesión territorial a Rusia está contemplada en la propuesta de paz estadounidense para un alto al fuego permanente entre Kiev y Moscú.

La agencia de noticias dijo que el gobierno de Zelensky discrepa con las cláusulas de cesiones territoriales al Kremlin, las cuales estipulan que Ucrania deberá ceder Crimea y partes del Donbás (Donetsk y Lugansk), regiones que están bajo control de Rusia o de grupos prorrusos.

image En primera fila, de izquierda a derecha, el canciller alemán, Friedrich Merz, recibió al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, y a otros funcionarios europeos el lunes en Berlín. KAY NIETFELD/PRESS POOL

Reuters añadió que Ucrania solicitó una nueva ronda de conversaciones dadas las evidentes diferencias con la propuesta estadounidense. No obstante, el gobierno de Donald Trump no está dipuesto a ceder, se le agota la paciencia y le ha dado un ultimátum a Zelensky hasta Navidad para responder.

En este contexto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó las últimas negociaciones de Berlín de "no fáciles", aunque afirmó que “fue una conversación productiva, con muchos detalles, muchísimos".

En tanto, el mandatario ruso, Vladimir Putin, ha declarado que la propuesta estadounidense debe garantizar la seguridad de Rusia a largo plazo, por lo que es importante eliminar las causas subyacentes del conflicto, entre ellas, la expansión de la OTAN y la violación de los derechos de la población rusoparlante en Ucrania.

Estados Unidos se compromete a proteger a Ucrania de futuros ataques rusos si aceptan la propuesta de paz

Este lunes, el canciller alemán, Friedrich Merz, recibió en Berlín al presidente ucraniano, Volodymyr Zlensky, a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner (el yerno de Trump y ex asesor) y a otros funcionarios europeos, para negociar con la delegación ucraniana la propuesta de paz estadounidense, a la que el Kremlin ya le dio luz verde, pero a la que Europa tilda de prorrusa y propuso enmendarla.

En la ronda de negociaciones en la capital alemana, Estados Unidos se comprometió a velar por la garantía de seguridad en Ucrania, en la posguerra, y a evitar futuros ataques rusos. Al mismo tiempo, ofreció apoyar a Europa para brindar conjuntamente a Kiev las garantías de seguridad y anticipó que Washington tiene en mente una iniciativa sobre ello para presentar ante el Senado estadounidense.

Según el Wall Street Journal, la propuesta de Washington de ofrecer garantías de seguridad "podría eliminar uno de los mayores obstáculos para que Kiev firme un acuerdo de paz con Rusia, pero persiste un obstáculo mayor: el territorial".

"Sigue sin resolverse la cuestión de qué territorios en disputa conservará Kiev y si Ucrania se retirará unilateralmente de una zona de la región de Donetsk que actualmente controla", señala el diario estadounidense.

En una declaración conjunta firmada el lunes por una docena de líderes europeos, tras las negociaciones en Berlín y la convergencia con EE.UU., se expuso que las garantías de seguridad de Washington y Bruselas para Kiev incluirían la ayuda para regenerar las fuerzas armadas ucranianas, que sumarían hasta 800.000 efectivos, la seguridad de los cielos ucranianos y compromisos legalmente vinculantes para ayudar a Ucrania en caso de un ataque ruso.

Estas medidas pueden incluir fuerza armada, inteligencia y asistencia logística, acciones económicas y diplomáticas

Las garantías de seguridad de Washington para Ucrania incluirían monitoreo, verificación y prevención de conflictos, según los funcionarios que dialogaron con el WSJ. Estados Unidos reprimiría a Rusia si incumpliera el acuerdo de paz y volviera a atacar Ucrania. En agosto, Trump dijo que estaba preparado para usar la fuerza aérea estadounidense para apoyar las tropas en Ucrania.

