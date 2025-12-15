Disney y Marvel están por encender la mecha para Avengers: Doomsday, con una estrategia de marketing que rompe todos los esquemas. El primer tráiler llega la semana que viene y promete revelar apenas lo justo, dejando muchas cuestiones sin responder y preparando al público para un año entero de expectativas y teorías antes del estreno.
NO QUIEREN QUE TE DISTRAIGAS
Ni uno ni dos: Marvel promociona 'Avengers 5' con una cantidad de tráilers inédita
Marvel prepara una estrategia de marketing nunca antes vista para 'Avengers 5'. Lo que se viene va a cambiar todo y dejar al público al borde de la butaca.
La estrategia de Marvel para mantenerte pegado a la pantalla
La confirmación llegó por The Hollywood Reporter, que no suele equivocarse en estos temas: Disney va a distribuir no uno ni dos, sino cuatro tráilers distintos de Avengers: Doomsday, que se proyectarán en los cines junto a Avatar: Fuego y Cenizas, cambiando semana a semana. Es decir, durante casi un mes, quien vaya al cine se va a encontrar con avances diferentes de la misma película, algo que Marvel nunca hizo en toda su historia.
El primer tráiler, según el Korea Media Rating Board, tendrá una duración de 1 minuto y 25 segundos, una extensión medida, clásica, muy lejos de esos tráilers explicativos que Marvel abusó en los últimos años. La apuesta ahora es menos información, más clima, más preguntas que respuestas. No porque se trate de una genialidad creativa, sino porque el estudio entendió que el misterio es uno de los pocos activos que todavía le quedan.
Y no es raro que hayan elegido la proyección de Avatar 3. James Cameron llena salas, atrae públicos diversos y una experiencia 100% cinematográfica. Disney juega a dos puntas: empuja la nueva Avatar y, al mismo tiempo, reinstala a los Avengers como "evento obligatorio", algo que no logra desde Endgame.
Que haya espectadores yendo al cine atentos a si "cambió el trailer" habla más de una estrategia defensiva que de una confianza plena en el producto.
Marvel juega con fuego: Robert Downey Jr. cambia el rol y todo puede pasar
El otro gran movimiento, ya conocido pero no por eso menos impactante, es el regreso de Robert Downey Jr., esta vez no como Tony Stark sino como Victor Von Doom. En ese sentido, Marvel vuelve a apoyarse en la figura que construyó el MCU moderno para intentar relanzarlo desde otro lugar. Es una jugada potente, pero también riesgosa, porque expone hasta qué punto el estudio necesita recurrir a su pasado para sostener el futuro.
Disney ya mostró parte del elenco en un larguísimo livestream en marzo y dejó claro que Doomsday será el primer gran cruce real del multiverso, con regresos de los X-Men de Fox, héroes históricos del MCU y nuevas incorporaciones que todavía se guardan. Sin embargo, no hay detalles concretos sobre la trama, algo que los tráilers deberían empezar a insinuar, sin revelar demasiado.
Anthony y Joe Russo vuelven a la dirección, habrá filmaciones adicionales en 2026 y el estreno está pautado para el 18 de diciembre de 2026, una fecha pensada para dominar la cartelera mundial.
Todo es grande, caro y calculado. Pero el mensaje de fondo es que Marvel sabe que ya no alcanza con el logo, y que hoy su mayor enemigo no es Doctor Doom, sino el desgaste de una franquicia que necesita volver a enamorar antes de que sea tarde.
