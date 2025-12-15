Ni uno ni dos: Marvel promociona 'Avengers 5' con una cantidad de tráilers inédita

Marvel juega con fuego: Robert Downey Jr. cambia el rol y todo puede pasar

El otro gran movimiento, ya conocido pero no por eso menos impactante, es el regreso de Robert Downey Jr., esta vez no como Tony Stark sino como Victor Von Doom. En ese sentido, Marvel vuelve a apoyarse en la figura que construyó el MCU moderno para intentar relanzarlo desde otro lugar. Es una jugada potente, pero también riesgosa, porque expone hasta qué punto el estudio necesita recurrir a su pasado para sostener el futuro.

Disney ya mostró parte del elenco en un larguísimo livestream en marzo y dejó claro que Doomsday será el primer gran cruce real del multiverso, con regresos de los X-Men de Fox, héroes históricos del MCU y nuevas incorporaciones que todavía se guardan. Sin embargo, no hay detalles concretos sobre la trama, algo que los tráilers deberían empezar a insinuar, sin revelar demasiado.

image Robert Downey Jr. regresa al MCU como el Doctor Doom, un movimiento nostálgico pero arriesgado. La película promete mucho multiverso, regresos de los X-Men y bastante misterio sobre la trama.

Anthony y Joe Russo vuelven a la dirección, habrá filmaciones adicionales en 2026 y el estreno está pautado para el 18 de diciembre de 2026, una fecha pensada para dominar la cartelera mundial.

Todo es grande, caro y calculado. Pero el mensaje de fondo es que Marvel sabe que ya no alcanza con el logo, y que hoy su mayor enemigo no es Doctor Doom, sino el desgaste de una franquicia que necesita volver a enamorar antes de que sea tarde.

