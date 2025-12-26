Este calendario de la NASA 2026 lo supera todo y puedes descargarlo gratis

¿Lo mejor? el calendario está disponible a tan sólo un clic. Puede descargarlo de manera gratuita a través de este link go.nasa.gov/49jAob7

Imágenes científicas de la NASA

De enero a diciembre de 2026, el Calendario de Ciencia de la NASA muestra imágenes alucinantes. Esto es, en parte, de lo que podrás encontrar mes por mes en el calendario:

Enero: Comenzamos con una imagen de un descubrimiento del telescopio espacial James Webb de la NASA sobre la verdadera naturaleza del tornado cósmico y su estructura.

Febrero: En este mes se comparte una imagen de una cuesta llena de variaciones que arrojan pistas sobre cómo ha cambiado el clima en Marte.

Marzo: Aquí podremos ver la espectacular luz de la mañana iluminando un cráter lunar, una imagen demasiado romántica.

Abril: La imagen de este mes le saca sonrisas a cualquiera y se trata de las nubes bajas sobre el océano Pacífico cerca de Perú que evocan copos de nieve.

Mayo: La NASA nos comparte una imagen azul de los megacariocitos, unas células especializadas en la médula ósea que son responsables de producir plaquetas.

Junio: Tan impresionante como suena, una imagen de una “corona” cósmica que muestra el ciclo de vida estelar.

NASA ESTRELLAS En la imagen del mes de junio del Calendario de Ciencia de la NASA 2026: NGC 602: Cúmulo de estrellas Oyster / Crédito de la imagen: Rayos X: Chandra: NASA/CXC/Univ.Potsdam/L.Oskinova et al; Óptica: Hubble: NASA/STScI; Infrarroja: Spitzer: NASA/JPL-Caltech.

Julio: Los científicos nos regalan una imagen del sistema de tormentas originado en el noreste, conocido como “nor’easter”.

Agosto: En este mes encontrarás una imagen impresionante de algas verde-azules, o cianobacterias, que se arremolinaron en las aguas del lago Pyramid en octubre de 2024.

Septiembre: Imaginamos que no has visto la imagen de cómo la Luna tapa la luz brillante del Sol, revelando una vista de su corona justo después de la totalidad de un eclipse en Dallas, Texas, el lunes 8 de abril de 2024.

Octubre: En este mes hay una imagen muy curiosa creada con un microscopio que ilumina las células para producir colores intensos y que revela algo nunca antes captado, células foliares de Brachypodium distachyon.

Noviembre: ¿Sabías que el 20 de abril de 2025, la nave espacial Lucy de la NASA tomó una imagen del asteroide Donaldjohanson mientras Lucy volaba a través del cinturón principal de asteroides? Es la de este penúltimo mes.

Diciembre: El calendario termina con una imagen espectacular de astronautas que vuelan a través de una aurora roja, algo bastante difícil de conseguir, porque las auroras rojas brillantes son muy raras.

¿Nuestra preferida?

Una de las imágenes del Calendario de Ciencia de la NASA que más nos ha llamado la atención es la de enero y que tiene que ver con el tornado cósmico, un misterio recién aclarado.

Acerca de esta imagen, que es la que ilustra esta nota, la NASA explica:

"El telescopio espacial James Webb de la NASA observó a Herbig-Haro 49/50, una descarga de material de una estrella cercana aún en formación, en luz infrarroja cercana y media de alta resolución en agosto de 2024.

Las intrincadas características de esta descarga de material, representadas en color naranja rojizo, ofrecen pistas detalladas sobre cómo se forman las estrellas jóvenes, incluyendo las fases iniciales de las estrellas de poca masa como nuestro propio Sol, y cómo la actividad de los chorros que emiten afecta al entorno que las rodea.

Por casualidad, Webb vio este objeto Herbig-Haro cercano alineado en el cielo con una galaxia espiral más lejana que está en el fondo. La galaxia espiral tiene un prominente bulbo central, representado en azul, que muestra la ubicación de las estrellas más antiguas.

El bulbo también muestra indicios de tener “lóbulos laterales”, lo que sugiere que esta podría ser una galaxia espiral barrada. Los cúmulos de tonos rojizos en el interior de los brazos de la espiral muestran la ubicación de polvo cálido y grupos de estrellas en formación.

Estudiar maravillosos paisajes cósmicos como este profundiza nuestra comprensión de cómo surgió nuestro propio planeta y nuestro sistema solar".

