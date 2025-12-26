Finde en Rosario: Cumbión del Paraná, cine gratis y más para cerrar el año

* Sábado desde las 14.30. Entrada libre y gratuita.

image Las propuestas se extienden hasta las 20.30.

Beatles a la Carta en Beatmemo

La banda liderada por Tiago Galindez (voz, guitarra y piano) y que completa Nicolas Bioxader (Bajo y coros), Charly Samamé (Guitarra y coros) y Facu Benitez (batería y coros), ofrece una experiencia única: el público elige el repertorio momentos antes del concierto, desafiando a los músicos.

Además, comparten breves historias y anécdotas sobre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

* Domingo a las 20.30.

Innellea en Metropolitano

El artista alemán tomó la escena por sorpresa y tras haber logrado un lugar entre los mejores recién llegados a la revista Groove en 2017, se consolidó en la escena techno melódica underground y más tarde en la electrónica de vanguardia.

Influenciado por las tendencias melódicas de la música electrónica, combinó las raíces del techno de una manera muy creativa y creó su sonido único y abstracto.

* Viernes a las 22. Anticipadas $28.000.

Entretenimiento para los más chicos

Yaguarón

Se trata del Eco Parque de San Nicolás, en el cual se puede disfrutar de un día completo en familia, al aire libre y conviviendo con la naturaleza autóctona de la ciudad.

Su principal atracción es el Yaguarón, una gran estructura que se alza a un costado de la Laguna Esmeralda y que se inspira en una de las leyendas urbanas más conocidas de la región: un animal con cabeza de perro y cuerpo de reptil que aparece eventualmente alborotando con sus movimientos las aguas del arroyo.

image Gran atractivo para los niños.

Este inmenso juego tiene diferentes accesos y según las zonas se puede subir escaleras, arrojarse por los toboganes o utilizar rampas. Además, para garantizar la seguridad de los visitantes, dispone de una base de caucho para que puedan divertirse de manera segura.

* Viernes, sábado y domingo de 7 a 21. Entrada libre y gratuita.

Cine animado gratis en Lumière

Este sábado a las 18, en el Cine Lumière (Vélez Sársfield 1027) se exhibe Rock dog, de Ash Brannon. Cuando una radio cae del cielo y va a parar a las manos de un mastín tibetano, abandonará su hogar para perseguir su sueño de convertirse en músico. Claro que esto desencadenará una serie de eventos imprevistos.

Y a las 20, Maya, donne-moi un titre, de Michel Gondry. Maya y su padre viven en dos países diferentes. Para mantenerse en contacto con su hija y seguir contándole historias, su padre le pide todas las noches: “Maya, dame un título”. Basándose en este título, crea una caricatura para que ella protagonice.

A través de estas aventuras narradas por Pierre Niney, Michel Gondry da vida a un viaje poético y divertido que hará soñar a los pequeños y sonreír a los mayores. Función en conjunto al Instituto Francés de Argentina y a la Alianza Francesa Rosario.

Ambas películas son aptas para todo público. Las entradas gratuitas se retiran media hora antes cada función.

Último fin de semana del Circo Ánima

De la mano de Flavio Mendoza, la empresa familiar circense trae por primera vez a la ciudad Una Mágica Navidad. Un show único para toda la familia con una fusión atrapante de arte, tecnología y talento sobre el escenario.

Con una producción de nivel internacional el espectáculo invita a un viaje 360° por coloridos paisajes navideños, para vivir una historia que enciende, refuerza y contagia el espíritu navideño.

* Viernes a las 20. Sábado y domingo a las 18 y 20.30. Entradas a partir de $30.000.

