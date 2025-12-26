Colono de Israel detenido en Navidad por atropellar a palestino en Cisjordania

Se recibieron imágenes de un individuo armado atropellando a un individuo palestino Se recibieron imágenes de un individuo armado atropellando a un individuo palestino

El Ejército también indicó que está revisando lo sucedido con la Policía. Su arma fue confiscada y se dio de baja en la reserva “debido a la gravedad del incidente”, dice el comunicado.

Aumenta la violencia en Cisjordania e Israel entre los fundamentalistas

El video del ataque, emitido por la televisión palestina y verificado por Reuters, muestra al colono israelí, vestido de civil y con un arma colgada del hombro, conduciendo un tractor y atropellando a un hombre que rezaba al costado de una ruta en Cisjordania.

Entre el 7 de octubre de 2023 y el 17 de octubre de 2025, más de mil palestinos murieron en las redadas de las fuerzas de seguridad israelíes y algunos a causa de ataques violentos de los colonos judíos que habitan la zona, donde se encuentran asentamientos y outposts (colonias no regularizadas), según la ONU.

En el mismo período, 57 israelíes murieron en ataques palestinos. Este viernes, un atacante palestino mató a dos personas en el norte de Israel, informó la policía.

image Según la Policía israelí, un palestino de Cisjordania presuntamente atropelló a un anciano y apuñaló a una joven en la ciudad de Beit Shean, en el norte de Israel. | GENTILEZA FRANCE 24

Al menos dos personas murieron y una tercera resultó herida este viernes en un ataque que la Policía israelí califica de "terrorista". Un palestino de Cisjordania presuntamente atropelló a un hombre en la ciudad de Beit Shean, en el norte de Israel, y luego, a varios kilómetros de distancia, apuñaló a una joven.

"La investigación preliminar indica que se trata de un ataque terrorista que comenzó en la ciudad de Beit Shean, donde un peatón fue atropellado. Posteriormente, una joven fue apuñalada cerca de la carretera 71", afirmó un comunicado policial, que añadió que el agresor fue abatido poco después en Afula por un transeúnte armado. El atacante se encuentra internado en un hospital en estado reservado.

