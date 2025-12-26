Un reservista y colono israelí fue arrestado este jueves después de ser gravado atropellando a un palestino que rezaba junto a una ruta de la aldea de Deir Jarir, cerca de Ramala, en Cisjordania Ocupada. El colono israelí fue puesto este viernes bajo arresto domiciliario durante cinco días, según la decisión de las autoridades de Israel.
SIN PAZ
Colono de Israel detenido en Navidad por atropellar a palestino en Cisjordania
Un reservista y colono israelí embistió deliberadamente con un vehículo a un palestino que rezaba en Cisjordania. Las autoridades de Israel lo pusieron bajo arresto domiciliario y le dieron de baja. Paralelamente, un palestino atropelló a un israelí y apuñaló a otro en Beit Shean.
La policía israelí detuvo e interrogó este jueves a un colono judío tras verlo en un video atropellando con su quad (tractor agrícola) a un palestino que rezaba al costado de un camino en Cisjordania. El palestino, tras ser embestido, se levanta y no muestra signos de enfado.
El Ejército de Israel confirmó que el colono israelí fue puesto bajo arresto domiciliario por cinco días y se le dictó la prohibición de acercarse a la aldea de Deir Jarir, donde agredió al palestino que rezaba.
Además, la cartera reveló que, antes de atropellarlo, el colono había disparado con su arma en la zona, "mientras vestía de civil y actuó en grave violación de su autoridad", según el comunicado.
El Ejército también indicó que está revisando lo sucedido con la Policía. Su arma fue confiscada y se dio de baja en la reserva “debido a la gravedad del incidente”, dice el comunicado.
Aumenta la violencia en Cisjordania e Israel entre los fundamentalistas
El video del ataque, emitido por la televisión palestina y verificado por Reuters, muestra al colono israelí, vestido de civil y con un arma colgada del hombro, conduciendo un tractor y atropellando a un hombre que rezaba al costado de una ruta en Cisjordania.
Entre el 7 de octubre de 2023 y el 17 de octubre de 2025, más de mil palestinos murieron en las redadas de las fuerzas de seguridad israelíes y algunos a causa de ataques violentos de los colonos judíos que habitan la zona, donde se encuentran asentamientos y outposts (colonias no regularizadas), según la ONU.
En el mismo período, 57 israelíes murieron en ataques palestinos. Este viernes, un atacante palestino mató a dos personas en el norte de Israel, informó la policía.
Al menos dos personas murieron y una tercera resultó herida este viernes en un ataque que la Policía israelí califica de "terrorista". Un palestino de Cisjordania presuntamente atropelló a un hombre en la ciudad de Beit Shean, en el norte de Israel, y luego, a varios kilómetros de distancia, apuñaló a una joven.
"La investigación preliminar indica que se trata de un ataque terrorista que comenzó en la ciudad de Beit Shean, donde un peatón fue atropellado. Posteriormente, una joven fue apuñalada cerca de la carretera 71", afirmó un comunicado policial, que añadió que el agresor fue abatido poco después en Afula por un transeúnte armado. El atacante se encuentra internado en un hospital en estado reservado.
