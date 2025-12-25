Diciembre en calma: Milei logró llegar a fin de año sin estallido social, algo inusual en la Argentina

Milei y su Gobierno, al límite

Pero esa calma no está exenta de riesgos. El propio Gobierno lo sabe. Si bien la baja de la inflación es uno de los principales logros que el oficialismo exhibe con orgullo, la economía real todavía no muestra señales claras de recuperación. El consumo sigue deprimido, muchas empresas achican personal y los despidos comienzan a sentirse en distintos sectores. Ese combo económico representa un peligro latente para la gobernabilidad, especialmente si la paciencia social empieza a agotarse.

La calma en la calle, entonces, no garantiza estabilidad a largo plazo. Es una foto del presente, no una película asegurada. La pregunta que sobrevuela es hasta cuándo podrá sostenerse ese clima si la situación económica no mejora.

Aun así, Milei conserva un activo central: el apoyo popular. Las últimas elecciones legislativas lo confirmaron. La Libertad Avanza no solo consolidó su crecimiento, sino que logró imponerse incluso en la provincia de Buenos Aires, un territorio históricamente dominado por el peronismo. Ese resultado reforzó la idea de que una parte significativa de la sociedad sigue apostando por el Presidente.

Por qué Milei sigue en pie

Ese respaldo parece explicarse menos por un entusiasmo pleno y más por un rechazo profundo a lo que quedó atrás. Rechazo a la política tradicional, al sindicalismo, al peronismo, al kirchnerismo y a las organizaciones sociales que durante años monopolizaron la calle. Frente a ese escenario, Milei sigue ocupando un lugar particular en el imaginario colectivo: el del outsider que vino a romper con el sistema.

Esa condición, que lo llevó a la Casa Rosada, también lo protege —por ahora— de una reacción social más contundente. La calma de diciembre puede leerse, entonces, como una tregua social sostenida por expectativas, cansancio y descontento acumulado con la dirigencia tradicional.

El desafío para Milei será convertir esa tregua en algo más duradero. Porque en la Argentina, la paz social en diciembre nunca es un dato definitivo, sino apenas una excepción que siempre está a prueba.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

La señal de Milei a su Gabinete: Por qué les regaló el libro "Defendiendo lo indefendible"

Se cayó la teoría K: La Justicia confirmó que no hay pruebas contra Milman por el atentado a CFK

Milei y la Iglesia Católica bajaron tensiones y se cruzaron mensajes por la Navidad: Qué se dijeron