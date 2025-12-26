Revés para el 'Protocolo Bullrich': Confirman procesamiento del gendarme que disparó contra Pablo Grillo

Por eso último, también alega dolo eventual, dado que actuó de forma indiferente ante la posibilidad de causar un daño considerable y aceptó ese riesgo al disparar.

Si bien la justicia confirma que Guerrero actuó contra el reglamento, y hay registros fílmicos que indican que disparó de forma recta y no a 45°, la entonces ministra de Seguridad y hoy senadora Patricia Bullrich defendió el accionar y sostuvo que el gendarme actuó según el protocolo.

Sala II confirma procesamiento Guerrero

"Tuvimos por acreditado en los apartados anteriores –conf. art. 306 del C.P.P.N.- que Héctor Guerrero disparó seis veces su arma con municiones de granadas de gas lacrimógeno, de forma prácticamente horizontal apuntando a grupos de personas que se hallaban frente a los cordones formados por fuerzas de seguridad; y que uno de esos lanzamientos (el disparo 4), impactó en el cráneo de Pablo Grillo, ocasionándole lesiones graves y gravísimas", sostiene el voto de Farrah e Irurzun.

Los jueces se apoyaron en el manual del fabricante del arma, que prohíbe expresamente disparar cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra personas, advirtiendo que esa práctica provocó anteriormente muertes y heridas gravísimas.

Para los jueces, Guerrero actuó en contradicción con esas normas y con los reglamentos internos que limitan el uso de este armamento a circunstancias excepcionales y bajo estrictas condiciones de seguridad.

Asimismo, la Cámara también rechazó el argumento defensivo relativo a una supuesta habilitación normativa para disparar del modo en que lo hizo el imputado.

En su voto aparte, el camarista Boico además sostuvo que "los hechos que aquí se investigan exige una profundización relativa a las eventuales responsabilidades que le cupieron, si fuera el caso, a las autoridades a cargo del operativo dentro del cual Guerrero se condujo del modo en que se examinó".

En la previa a que se publicará el fallo, María del Carmen, la mamá de Pablo Grillo, dirigió una carta a los camaristas en los que les pidió que "reconozcan que el mal accionar vino de un solo lado".

“Ustedes deben estar organizando y comprando regalos”, los interpeló María del Carmen antes de recordarles que su familia no está organizando nada más que acompañar a Pablo en su internación. “Estamos en el hospital al lado de Pablo, mirando sus gestos, controlando que coma, algo tan simple y tan difícil para él”, contó y sentenció: “Ya nada es igual, ni en los personal ni en lo familiar. Estamos rotos”.

“No sé qué va a pasar mañana, esto es un día a día. No sé cómo será su futuro, cómo seguirá todo esto. Lo único que tengo claro es que ustedes son quienes tienen que impartir la justicia que Pablo necesita”, les recordó María del Carmen a los camaristas mientras espera que su hijo tenga el alta del Hospital Ramos Mejía para regresar a hospital de rehabilitación neurológica Manuel Rocca.

“Reconozcan que el mal accionar vino de un solo lado, que Pablo solo estaba sacando fotos. Tan solo pido justicia por él, la familia y para aquellos que como Pablo no solo hacían su trabajo, sino que se solidarizaban con una causa justa”, escribió María del Carmen.

Más contenido de Urgente24

Denuncian a Santiago Caputo, Barry Bennett y Scatturice por un polémico contrato con la SIDE

Senado: Hay quorum y el Gobierno busca convertir en ley su 1er presupuesto

Celulosa informa el concurso preventivo de Forestadora Tapebicua

Exportaciones récord del agro en 10 años, pero los dólares siguen sin alcanzar