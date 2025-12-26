urgente24
Mundial 2026: Será rival de Argentina y debutó con un triunfo en su competición continental

Se está jugando la Copa Africana de Naciones y un rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026 arrancó ganando.

Uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026.

Por LUCAS PAGLIERO

Hay competencias con fechas raras y la Copa Africana de Naciones. La competición del continente negro arrancó el 21 de diciembre y finalizará el 18 de enero, con Navidad y Año Nuevo en el medio, algo totalmente atípico, ya que cuando todas las competencias del mundo paran, esta arranca. En la misma compite Argelia, rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026, y debutó con un triunfo ante Sudán.

El elenco argelino integra el grupo “E” junto a Burkina Faso, Guinea Ecuatorial y Sudán. De estos 4 pasan los 2 primeros y el 3º puede llegar a clasificar como mejor tercero. Si bien todo recién comienza, Argelia se perfila como candidato a ganar la zona.

Su debut fue en la víspera de navidad, el 24 de diciembre, ante Sudán, donde tuvo una gran actuación ganando de forma contundente 3 a 0 con 2 goles de su máxima figura, Riyad Mahrez, y 1 de Maza. Su próximo partido será el domingo 28 de diciembre ante Burkina Faso que también ganó en el debut, fue 2-1 ante Guinea Ecuatorial.

Si gana el grupo, como todos esperan, no tendrá un rival fácil en octavos de final, ya que le tocará el segundo del grupo “D”, que saldrá de Senegal y República del Congo, uno clasificado para el Mundial y el otro en repechaje, por eso no serán rivales fáciles. En cuartos de final la cosa se complicaría más, ya que le podría tocar Nigeria.

Cabe destacar que Argelia, a diferencia de varios seleccionados de elite del continente africano, fue con todo lo que tenía, con los mejores jugadores y por eso es una buena medida para Argentina, ya que puede imaginar con lo que se puede encontrar en el debut mundialista, ya que la selección dirigida por Lionel Scaloni debutará con “Los Zorros del desierto” el día martes 16 de junio a las 22hs de Argentina en Kansas.

