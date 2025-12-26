Mundial 2026: Será rival de Argentina y debutó con un triunfo en su competición continental

Cabe destacar que Argelia, a diferencia de varios seleccionados de elite del continente africano, fue con todo lo que tenía, con los mejores jugadores y por eso es una buena medida para Argentina, ya que puede imaginar con lo que se puede encontrar en el debut mundialista, ya que la selección dirigida por Lionel Scaloni debutará con “Los Zorros del desierto” el día martes 16 de junio a las 22hs de Argentina en Kansas.

+ de Golazo24

Se fue mal de Boca y empezó un plan para jugar en River

Impacto en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Germán Pezzella

Era titular en Racing y confirmó que se va para jugar en México