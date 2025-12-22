El Mundial 2026 se encuentra a la vuelta de la equina, y cualquier lesión de gravedad a esta altura hace que directamente se descarte al jugador en cuestión para la Copa del Mundo. Este es el caso de una de las máximas figuras de la Selección de Japón, que es histórico del conjunto nipón desde las selecciones juveniles. Tuvo su paso por Liverpool en dos períodos.
BOMBAZO
Mundial 2026: La primera figura que se lo pierde por grave lesión
Figura de un seleccionado habitué en la Copa del Mundo, y ex jugador del Liverpool, se perderá el Mundial 2026 por rotura de ligamentos.
Mundial 2026: El histórico de Japón que estará ausente por lesión
Takumi Minamino es una de las máximas figuras del seleccionado japonés, no solo estuvo presente en la Copa del Mundo 2022 donde alcanzó los octavos de final, sino que además ha disputado la Copa Asia en todas las divisiones, los Juegos Olímpicos y el Mundial Sub-17. Este histórico jugador de Japón se acaba de romper los ligamentos y se perderá el Mundial 2026.
Takumi Minamino es jugador actual del Mónaco, pero antes tuvo dos pasos por el Liverpool de Inglaterra, donde ganó Premier League, FA Cup y Copa de la Liga. Además pasó por Red Bull Salzburgo donde ganó 11 títulos. El jugador del conjunto monegasco sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido ante Auxerre por los 16vos de final de la Copa Francia. Teniendo en cuenta que es una lesión que se recupera entre 6 y 8 meses ha sido casi descartado por Japón, ya que de llegar lo hará con muy poco rodaje.
Las estadísticas de Takumi Minamino en el equipo nipón son 76 partidos jugados, 26 goles y 11 asistencias, muy buenos números si tenemos en cuenta que es mediocampista y no delantero. Fue ganador de la Copa de Asia Sub-23 en el año 2016, título que le dio el pasaje a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro. Además disputó Mundial Sub-17, y Copa de Asia en todas las categorías, incluida la mayor.
Japón quedó emparejado en el grupo “F” junto a Países Bajos, Túnez y el ganador del repechaje Nº 2 de UEFA. No será un grupo fácil, pero se espera que clasifique a 16vos de final. Ahora deberá ver como reemplaza a Takumi Minamino ya que se trata de una de sus máximas figuras.