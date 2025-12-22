Mundial 2026: La primera figura que se lo pierde por grave lesión

image Takumi Minamino, jugador de la Selección de Japón y del Mónaco francés que se perderá la Copa del Mundo por lesión ligamentaria.

Takumi Minamino es jugador actual del Mónaco, pero antes tuvo dos pasos por el Liverpool de Inglaterra, donde ganó Premier League, FA Cup y Copa de la Liga. Además pasó por Red Bull Salzburgo donde ganó 11 títulos. El jugador del conjunto monegasco sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido ante Auxerre por los 16vos de final de la Copa Francia. Teniendo en cuenta que es una lesión que se recupera entre 6 y 8 meses ha sido casi descartado por Japón, ya que de llegar lo hará con muy poco rodaje.