Mundial 2026: Tras un gran torneo, Jordania cae en la final de la Copa Árabe

El goleador de Jordania, y un jugador a tener en cuenta, fue Ali Olwan, no solo de su selección, sino que además fue el goleador del torneo. El delantero que milita en la Superliga de Malasia, más precisamente en el Selangor FC, anotó 6 goles en 6 partidos, incluyendo el único de Jordania en cuartos de final ante Irak, y los dos de la final. Será un jugador a seguir, ya que después de lo que le pasó a Argentina con Arabia Saudita en el Mundial pasado no puede subestimar a nadie.

Argentina cerrará el grupo "J" del Mundial 2026 con Jordania cuando se enfrenten el 27 de junio a las 23hs de nuestro país en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

