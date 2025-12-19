Se disputó la final de la Copa Árabe 2025 y la verdad que fue muy apasionante, algo similar a la final del Mundial 2022, pero esta se definió en el suplementario. Marruecos que asistió con un equipo alternativo derrotó 3 a 2 a Jordania, rival de Argentina en grupo “J” del próximo Mundial 2026.
RIVAL DE ARGENTINA
Mundial 2026: Tras un gran torneo, Jordania cae en la final de la Copa Árabe
Luego de 5 victorias consecutivas Jordania (rival de Argentina en el Mundial 2026) cayó en la final de la Copa Árabe ante Marruecos.
El gran subcampeonato de Jordania en la Copa Árabe
La Copa Árabe es una competición donde participan países del mundo árabe de África y Asia. Comenzó en 1963 organizada por la Unión de Asociaciones de Fútbol Árabe (UAFA), pero desde 2021 es organizada por FIFA, ya que esta la reconoció como competencia oficial.
En la competición de 2025, realizada en Qatar, una de las mejores selecciones fue Jordania, rival con el cual Argentina cerrará el grupo “J” en el Mundial 2026. El seleccionado asiático hilvanó 5 victorias consecutivas y ante algunas selecciones superiores. En la fase de grupos le ganó a Emiratos Árabes (2-1), Kuwait (3-1) y Egipto (3-0). Luego venció a Irak (1-0) en cuartos de final, y Arabia Saudita (1-0) en semifinales.
De esta forma llegó sin perder puntos a la final donde tras 120 minutos apasionantes Marruecos (no fue con las figuras) se llevó la Copa Árabe al ganar por 3 a 2. El resultado fue muy cambiante, ya que el equipo africano se puso 1-0 y los asiáticos lograron darlo vuelta y ponerse 2 a 1. Marruecos llegó al empate (2-2) y llevó todo al suplementario, donde terminó ganando 3 a 2.
Hay un dato particular que une esta final con la del Mundial de Qatar 2022. En primera instancia fueron parecidas en cuanto a lo apasionante del partido. Luego coinciden en estadio y fecha, ya que ambas se jugaron en el Lusail de Doha y un 18 de diciembre, con una diferencia de 3 años. Un dato de color para remarcar.
El goleador de Jordania, y un jugador a tener en cuenta, fue Ali Olwan, no solo de su selección, sino que además fue el goleador del torneo. El delantero que milita en la Superliga de Malasia, más precisamente en el Selangor FC, anotó 6 goles en 6 partidos, incluyendo el único de Jordania en cuartos de final ante Irak, y los dos de la final. Será un jugador a seguir, ya que después de lo que le pasó a Argentina con Arabia Saudita en el Mundial pasado no puede subestimar a nadie.
Argentina cerrará el grupo "J" del Mundial 2026 con Jordania cuando se enfrenten el 27 de junio a las 23hs de nuestro país en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
