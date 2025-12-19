River Plate va a fondo por un jugador campeón con Racing Club

De igual manera, el periodista Germán Balcarce aseguró: “River va a la carga por Aníbal Moreno, de Palmeiras. Es una gestión difícil por su elevada cotización”.

Horas antes, el medio brasileño GeGlobo había informado que el Millonario consultó condiciones por el futbolista y que Palmeiras estaría dispuesto a venderlo en este mercado de pases.

image

Racing Club supo disfrutar de Aníbal Moreno, quien fue el número cinco del equipo campeón del Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional con la camiseta de la Academia.

Actualmente en el Verdao, Moreno no ha tenido tanta continuidad en el once titular, por lo que todo indica que podría salir del club.

En principio, el club brasileño pediría alrededor de 15 millones de dólares, aunque todo dependerá de cómo se desarrollen las negociaciones con el club de Núñez

Los lugares que quiere reforzar Marcelo Gallardo

Además de la mitad de la cancha, Marcelo Gallardo pretende reforzar las siguientes posiciones en el próximo mercado de pases:

Un lateral derecho

Un marcador central

Un lateral izquierdo

Un volante creativo

Un delantero

image

Por el momento, el único nombre por el que se conocen negociaciones relativamente avanzadas es el de Gianluca Prestianni, quien cumple con las condiciones para ser considerado como volante creativo.

En cuanto a los laterales izquierdos, hay varios futbolistas en el radar, aunque por ahora no existen avances significativos con ninguno de ellos, según la información que ha trascendido.

Respecto al resto de las posiciones, todavía no hay claridad sobre quiénes podrían ser los jugadores que refuercen al conjunto Millonario.

Cabe recordar que el equipo de Gallardo competirá en 2026 por la Copa Sudamericana, ya que, tras un flojo 2025, no logró clasificar de manera directa a la Copa Libertadores.

En relación con el mercado de pases, la flamante gestión encabezada por Stéfano Di Carlo tiene la intención de no gastar más de 25 millones de dólares en incorporaciones.

image

Por este motivo, muchos de los ofrecimientos de River serían a préstamo, con opción de compra u otras modalidades similares.

+ EN GOLAZO 24

Messi lo escuchó y se emocionó: el tango viral de un nene de 13 años para el 10

Pedido de prisión y nuevo club: el polémico destino de José Florentín