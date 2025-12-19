Con Reforma Laboral a un lado, Javier Milei enfrenta jornada clave por Presupuesto 2026

Live Blog Post

Diputado de izquierda cruzó al Gobierno por Presupuesto: "Es anticonstitucional por donde lo mires"

El diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), Néstor Pitrola, analizó la situación social, política y económica del país y cuestionó duramente el temario que envió el Gobierno nacional al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias, con especial foco en el Presupuesto 2026 y el proyecto de "modernización" laboral.

En diálogo con Radio Universidad 89.1, sostuvo que se está ante "una democracia de infantería que atropella cualquier garantía". Según el legislador, "este es un régimen a cara descubierta y Milei es un emergente de una crisis muy profunda de los partidos que gobernaron la Argentina".

En ese sentido, denunció que "va a haber un presupuesto, una ley de impunidad fiscal, que ellos llaman ‘inocencia fiscal’, y otra de compromiso fiscal que penaliza el gasto público, mientras rebajan impuestos a las ganancias, al capital y a los exportadores del agro". Posterior a ello, cuestionó el uso de fondos del sistema previsional para sostener un sistema de asistencia por despidos: "Le roban a los jubilados para asistir un fondo de despidos de los trabajadores".

De esa manera, fue aún más crítico al advertir que el proyecto presupuestario incluye la “derogación de leyes que fueron aprobadas en cuatro oportunidades por el Congreso”. “Es anticonstitucional por donde lo mires. Un escándalo. Es un presupuesto al servicio del pago de la deuda, lo cual no quiere decir que la puedan pagar”, remarcó y definió la iniciativa como parte de “una política de entrega nacional y ataque a los trabajadores”.