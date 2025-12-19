urgente24
Con Reforma Laboral a un lado, Javier Milei enfrenta jornada clave por Presupuesto 2026

Dos derrotas en 24 horas para Javier Milei. 

Tras postergación de la Reforma Laboral, el Senado abre el debate del Presupuesto 2026: el gobierno de Javier Milei busca conseguir dictamen.

19 de diciembre de 2025 - 09:22

EN VIVO

La Cámara de Senadores se prepara para un viernes caliente cargado de discusión parlamentaria con el inicio del tratamiento en comisión del Presupuesto 2026 y de la reforma del Régimen Penal Tributario. El gobierno de Javier Milei llega a la Cámara alta con la decisión tomada de introducir modificaciones al texto aprobado en general por Diputados.

Desde el oficialismo anticiparon que la estrategia será insistir con cambios para reordenar las cuentas.

Puertas adentro del Poder Ejecutivo, la lectura es más cruda. Fuentes oficiales ya habían anticipado la intención de enviar reformas a la Cámara alta para asegurar el equilibrio fiscal del Presupuesto. Tal como quedó redactada la ley, en la Casa Rosada consideran que no es viable cumplir con la meta de déficit cero en 2026, motivo por el cual el Senado aparece como la última instancia para corregir el rumbo antes de evaluar un eventual veto.

El rechazo en Diputados a la derogación de las normas de discapacidad y universidades fue un golpe político para el oficialismo. Se trató de la tercera derrota consecutiva en ambos temas, luego de la sanción original de las leyes, el veto presidencial y la posterior insistencia opositora para restituir su vigencia. En ese contexto, el capítulo 11 se convirtió en el principal punto de conflicto del debate presupuestario.

Antes del debate presupuestario, la comisión de Justicia y Asuntos Penales buscará emitir dictamen sobre la reforma del Régimen Penal Tributario. El proyecto, que obtuvo media sanción en Diputados, propone un cambio profundo en los criterios para configurar delitos de evasión y en los mecanismos de fiscalización.

El debate formal en el Senado comienza este viernes y el objetivo del bloque de La Libertad Avanza es lograr dictamen de comisión para dejar el texto listo y llevarlo al recinto la próxima semana. Para obtener una victoria, en el Ejecutivo decidieron atrasar el tratamiento de la reforma laboral que debate la Cámara Alta, para que llegue al recinto recién en febrero.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

Pablo Echarri estalló contra la Reforma Laboral

En la tarde del jueves (18/12) se llevó a cabo en el Senado el plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto en el marco del debate sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y Pablo Echarri aprovechó su intervención para dejar en claro su posicionamiento al respecto.

"¿Por qué vamos a matar la economía del talento? Queremos sacar a la Argentina del pozo en el que está sumergida, estamos de acuerdo. Queremos generar mejores condiciones para los trabajadores y para los que dan trabajo, estamos de acuerdo", expresó.

Diputado de izquierda cruzó al Gobierno por Presupuesto: "Es anticonstitucional por donde lo mires"

El diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), Néstor Pitrola, analizó la situación social, política y económica del país y cuestionó duramente el temario que envió el Gobierno nacional al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias, con especial foco en el Presupuesto 2026 y el proyecto de "modernización" laboral.

En diálogo con Radio Universidad 89.1, sostuvo que se está ante "una democracia de infantería que atropella cualquier garantía". Según el legislador, "este es un régimen a cara descubierta y Milei es un emergente de una crisis muy profunda de los partidos que gobernaron la Argentina".

En ese sentido, denunció que "va a haber un presupuesto, una ley de impunidad fiscal, que ellos llaman ‘inocencia fiscal’, y otra de compromiso fiscal que penaliza el gasto público, mientras rebajan impuestos a las ganancias, al capital y a los exportadores del agro". Posterior a ello, cuestionó el uso de fondos del sistema previsional para sostener un sistema de asistencia por despidos: "Le roban a los jubilados para asistir un fondo de despidos de los trabajadores".

De esa manera, fue aún más crítico al advertir que el proyecto presupuestario incluye la “derogación de leyes que fueron aprobadas en cuatro oportunidades por el Congreso”. “Es anticonstitucional por donde lo mires. Un escándalo. Es un presupuesto al servicio del pago de la deuda, lo cual no quiere decir que la puedan pagar”, remarcó y definió la iniciativa como parte de “una política de entrega nacional y ataque a los trabajadores”.

Números en rojo: Otra empresa en crisis

Montajes Industriales nació y creció al calor del trabajo petrolero en Comodoro Rivadavia hasta que el abandono de la Cuenca del Golfo San Jorge de parte de YPF le dio el golpe definitivo y la histórica empresa comodorense debió confirmar no sólo que redujo drásticamente su plantel, sino que además va camino al cierre. Lo mismo le sucede ahora a Serpecom.

La firma histórica surgida tras la privatización de YPF en los años '90 y conformada originalmente por ex trabajadores de la petrolera estatal está hoy al límite de su continuidad operativa, tras perder contratos clave en el marco del recambio de operadoras tras la salida de YPF de la región.

El dato que celebra Javier Milei

El consumo privado presentó una caída del 1,1% durante noviembre de 2025 en comparación con el mes anterior.

A pesar de este retroceso mensual, el indicador mantuvo un crecimiento interanual del 1,9%, cifra que representa una desaceleración respecto a los niveles de incremento registrados en octubre y se posiciona como el alza interanual más baja en lo que va del año.

En los primeros once meses de 2025, el indicador acumuló una suba del 11,4%.

Estos datos se desprenden del Índice de Consumo Privado (ICP-UP), un indicador de frecuencia mensual elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP) con el objetivo de anticipar los datos oficiales sobre el gasto de los hogares en el país.

Según el informe, este instrumento busca medir con cercanía el pulso del consumo privado en la Argentina.

Celebra Javier Milei:

image
Otro objetivo del Gobierno

La desregulación de la actividad aeronáutica civil y el funcionamiento de aeropuertos sigue adelante como un objetivo central para el Gobierno nacional y sumó un nuevo capítulo sobre el cierre del año. Nuevamente, el objeto fue la operación de servicios aeroportuarios y concretamente de rampas, del cual se conoció un segundo reglamento en tan solo un mes.

Con numerosas resoluciones a tal efecto despachadas en lo que va del 2025, el tema capturó la atención del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Por disposición suya, se decidió “abrir” el negocio que antes estaba limitado a las operaciones de la todavía estatal Intercargo.

En paralelo, el PJ bonaerense activa el proceso electoral

El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, abrió la discusión sobre la conducción del Partido Justicialista bonaerense al convocar a una reunión del Consejo Provincial para este viernes en Malvinas Argentinas, con el eje puesto en la renovación de autoridades y la convocatoria a elecciones internas en la fuerza.

La jugada ocurre en un contexto de marcada fractura interna: desde sectores del peronismo bonaerense surgieron carteles y críticas contra la figura de Kirchner, con reclamos abiertos de renovación y apelaciones democráticas para establecer una conducción más amplia.

Se espera que los comicios se desarrollen entre febrero y marzo de 2026, según los tiempos de convocatoria partidaria, aunque todo dependerá de lo que defina el propio Consejo del PJ.

Carolina Losada celebró la postergación del debate de la Reforma Laboral

La senadora nacional por Santa Fe defendió el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, al que calificó como "un paso adelante" para la Argentina. Sobre esa línea, celebró que su tratamiento en el recinto de la Cámara alta haya pasado para febrero, ya que da tiempo para introducir cambios puntuales que la perfeccionen, y expresó reparos sobre algunos puntos, como la derogación del Estatuto del Periodista.

En diálogo con Radio 2, Losada explicó que presentó propuestas específicas de modificación sobre el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (Rimi), con el objetivo de ampliar su alcance. “Hice propuestas para bajar los montos y permitir que puedan acceder pymes y micropymes. Algunas fueron tomadas, como que puedan acceder personas físicas”, señaló.

La legisladora afirmó estar "muy de acuerdo con la ley" que pretende el gobierno de Javier Milei, a la que consideró beneficiosa tanto para trabajadores como para empleadores. “Muchas de las cosas que plantea ya están sucediendo de hecho. Que estén en una ley genera previsibilidad”, sostuvo. Y agregó que la garantía de los fondos para las indemnizaciones “es un gran alivio”.

A contracara, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) ya tiene Presupuesto 2026

En el recinto de la Cámara de Senadores se llevó adelante la Sesión Extraordinaria N°2 del Período 143, en la que obtuvo sanción definitiva por unanimidad el Mensaje N°33, correspondiente al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio Económico 2026. La votación favorable incluyó también la Ley Tributaria, lo que garantiza que la provincia cuente con las principales herramientas financieras antes del inicio del nuevo año.

Además del Presupuesto, la Legislatura sancionó la prórroga por 12 meses de la emergencia en seguridad en materia de recursos humanos, que alcanza al personal policial, penitenciario y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias. La norma habilita la reincorporación de personal retirado, el otorgamiento de suplementos salariales y la posibilidad de ascensos extraordinarios, además de crear una comisión legislativa de seguimiento.

En paralelo, se aprobó la autorización para otorgar licencias de apuestas deportivas online en la provincia y se dio sanción definitiva a la ley que crea el Sistema Público Provincial de Infraestructura Tecnológica y Conectividad. Esta iniciativa consolida la red de fibra óptica “Santa Fe + Conectada” y busca garantizar el acceso a la conectividad como un derecho humano fundamental, en línea con la reciente reforma constitucional.

Con este paquete de leyes, Santa Fe cerró el año legislativo con un amplio consenso político y un marco normativo clave para el desarrollo provincial en 2026.

La batalla ganada de Javier Milei

Sin Presupuesto 2026, ni Reforma Laboral, pero el Presidente logró ganarle la pulseada al periodismo.

La Cámara Federal porteña reabrió la querella por injurias que el Presidente inició contra la periodista Julia Mengolini, revocando así el sobreseimiento que había sido dictado en primera instancia hace dos meses el juez Sebastián Casanello. La resolución llevó la firma del camarista Pablo Bertuzzi, y desestimó el criterio de Casanello, magistrado que había cerrado la causa amparándose en la libertad de expresión y el "interés público" de los dichos.

El conflicto surgió por las declaraciones que Mengolini hizo en mayo de 2023 en el canal 'C5N', cuando aseguró que el entonces candidato libertario estaba "enamorado de su hermana" y trazó un paralelismo con el "tabú del incesto". En su fallo, el camarista Bertuzzi fue tajante al sostener que estas manifestaciones no pueden escudarse bajo la protección del debate democrático.

Capítulo 11 en el centro

Este viernes, el oficialismo abrirá en comisión el debate del Presupuesto 2026 en la Cámara alta, con un cronograma que apunta a sacar dictamen el mismo día y dejar el proyecto listo para una sesión que pone el foco en el 26 de diciembre.

La discusión llegará con un ruido de fondo que no es menor: la Casa Rosada anticipó que buscará reponer parte de los artículos contenidos en el capítulo 11 que fue rechazado en Diputados, mientras que la oposición asegura que buscará que el dictamen salga respetando el texto que recibió la media sanción.

El ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó ante la prensa que el oficialismo buscará introducir cambios durante el debate en el Senado.

"Nosotros vamos a apostar a trabajar en el Senado a ver si podemos introducir algunas modificaciones que permitan ordenar esta variable", dijo el funcionario, en referencia al escenario que dejó la media sanción.

La tensión se concentra en el corazón del capítulo 11 volteado. Ese apartado incluía, entre otros puntos, la intención del Gobierno de derogar la ley de Emergencia en Discapacidad y la de financiamiento universitario, dos temas que vienen atravesando el año legislativo con alta conflictividad. También contemplaba restricciones al régimen de zona fría para usuarios de gas, la eliminación de la automaticidad de actualización de la AUH, por Embarazo y Asignaciones Familiares.

ATE sacó provecho de la postergación de la reforma: "No hay que darles tregua"

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, celebró la postergación del tratamiento de la reforma laboral en el Senado y atribuyó la decisión a la movilización y la unidad del movimiento obrero. A través de un mensaje publicado en X, el dirigente sindical calificó el hecho como “un triunfo de la lucha” y destacó el rol de los sectores más vulnerables en la resistencia al proyecto impulsado por el Gobierno.

"Quisieron venir por nosotros y por nuestros derechos y no pudieron. Retrocedieron. No hay que darles tregua. Vamos a mantenernos alerta. El reconocimiento es para todos aquellos que en todo el país deciden luchar y no se entregan!", publicó.

La otra apuesta del oficialismo

El Senado de la Nación se prepara para vivir este viernes una jornada decisiva para el futuro económico del Gobierno. El oficialismo pondrá en marcha la maquinaria legislativa en las comisiones con el objetivo de conseguir hoy mismo el dictamen para el Presupuesto 2026 y la reforma del Régimen Penal Tributario, dos iniciativas que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados.

La actividad parlamentaria comenzará a las 9, momento en que se constituirá la comisión de Justicia y Asuntos Penales para avanzar con el dictamen del proyecto conocido como “Inocencia Fiscal”.

Apenas una hora más tarde, a las 10, será el turno de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Allí, el oficialismo buscará emitir el despacho favorable del Presupuesto 2026, con la firme intención de habilitar el tratamiento de ambos temas en el recinto en una sesión prevista para el 26 de diciembre.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario, conocido como "inocencia fiscal", una iniciativa impulsada por el Gobierno para incentivar el uso de los llamados "dólares del colchón". La propuesta introduce cambios en el Régimen Penal Tributario, en los procedimientos de fiscalización y en la declaración del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, con el objetivo de promover la remonetización de la economía tanto en pesos como en dólares.

El texto apunta a redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes, simplificando procesos impositivos, reduciendo la conflictividad judicial y fomentando la regularización voluntaria, especialmente de quienes poseen divisas fuera del sistema financiero. En ese marco, el esquema permitiría reingresar esos fondos sin multas ni sanciones penales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El 26/12 que no será

La sanción exprés de una ambiciosa reforma laboral de 197 artículos promovida por el Poder Ejecutivo tropezó y fue postergada hasta el año próximo por el oficialismo en el Senado Nacional, a pesar de los anuncios en sentido contrario de Patricia Bullrich.

Por ello, lo que se preveía como un éxito fulgurante de la exministra de Seguridad en su debut senatorial quedó opacado por la necesidad de esperar hasta tener todas las seguridades.

Javier Milei sin Presupuesto ni Reforma Laboral

El Presidente estaba muy confiado en conseguir el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral antes de fin de año. Incluso se sabe ahora que repartió $66.500 millones en lo que va de diciembre a gobernadores aliados. Pero eso no le garantizó los votos en el Congreso, donde La Libertad Avanza (LLA) volvió a caer en su gula.

No alcanzó el reparto de los ATN de Milei porque hubo diputados de las provincias que recibieron el dinero que no votaron el polémico Capítulo XI del Presupuesto 2026 que implicaba derogar la Ley de Discapacidad y el Financiamiento Universitario, que ahora el Gobierno intentará restablecer en el Senado, donde naufragó de momento la Reforma Laboral.

En medio del debate por Reforma Laboral, un dato menos alentador

El desempleo en Argentina bajó 0,3 puntos porcentuales interanual en el tercer trimestre del 2025, situándose en 6,6% de la población económicamente activa.

Sin embargo, en un contexto en el que el Congreso debate una reforma laboral y crece la preocupación social por el deterioro de las condiciones de trabajo, el propio INDEC exhibió un dato menos alentador: la informalidad laboral trepó al 43,3 por ciento de los ocupados, con un aumento de 0,7 puntos porcentuales.

Viernes decisivo en el Senado

Edgar Mainhard en Urgente24:

El jueves 18/12 comenzó mal para Javier Milei. A la 1:15, Martín Menem (LLA / La Rioja) y Gabriel Bornoroni (LLA / Córdoba) concluyeron que perdían la votación en particular sobre el Capítulo XI del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, aprobado en general más temprano. A la 1:30 se confirmó la derrota. Navidad viene sin Papá Noel para Milei.

El Ejecutivo Nacional recibiría otra noticia negativo durante la tarde del mismo jueves 18/12: no cuenta con número suficiente para aprobar el proyecto de Reforma Laboral.

El espíritu del post triunfo de octubre se ha esfumado y diciembre se parece a septiembre para Milei. A este paso le tocará un árbol de Navidad sin regalos. Quizás ni siquiera árbol de Navidad.

Así va LLA a intentar el viernes 19/12 modificar en el Senado el texto del proyecto de Presupuesto aprobado en Diputados.

  • Si lo consiguiera, deberá ir por el repechaje a la Cámara Baja.
  • Si no lo consiguiera, debiera hundir el proyecto.
  • Si la oposición lo aprobara, tendrá que vetarlo.

