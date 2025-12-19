Con Reforma Laboral a un lado, Javier Milei enfrenta jornada clave por Presupuesto 2026

La Cámara de Senadores se prepara para un viernes caliente cargado de discusión parlamentaria con el inicio del tratamiento en comisión del Presupuesto 2026 y de la reforma del Régimen Penal Tributario. El gobierno de Javier Milei llega a la Cámara alta con la decisión tomada de introducir modificaciones al texto aprobado en general por Diputados.
Pablo Echarri estalló contra la Reforma Laboral
En la tarde del jueves (18/12) se llevó a cabo en el Senado el plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto en el marco del debate sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y Pablo Echarri aprovechó su intervención para dejar en claro su posicionamiento al respecto.
"¿Por qué vamos a matar la economía del talento? Queremos sacar a la Argentina del pozo en el que está sumergida, estamos de acuerdo. Queremos generar mejores condiciones para los trabajadores y para los que dan trabajo, estamos de acuerdo", expresó.
