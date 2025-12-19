Pablo Echarri apuntó contra la reforma laboral y pidió sacar a Argentina "del pozo en el que está sumergida"

Luciano Castro decidió ubicarse en la verdad de enfrente a Pablo Echarri

Desde hace años Pablo Echarri hizo pública su ideología política y en reiteradas ocasiones se mostró afín del kirchnerismo, sin embargo, su colega Luciano Castro tomó otro camino y explicó por qué evita hablar de política mediante una nota televisiva.

En diálogo con LAM, el artista sostuvo: "Es muy difícil hablar de política porque la política no te devuelve nada. Entonces decir de qué lado me paro, a quién escucho, a quién voto, a quién apoyo, es muy difícil".

Y posteriormente agregó: "No solo está la grieta, sino que está la realidad que es más fuerte que la grieta".

Asimismo, dejó en claro su malestar con los políticos al destacar que "fallaron todos". "Que alguien haga algo por nosotros", dijo más tarde en clara defensa de su rubro.

