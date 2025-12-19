En la tarde del jueves (18/12) se llevó a cabo en el Senado el plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto en el marco del debate sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y Pablo Echarri aprovechó su intervención para dejar en claro su posicionamiento al respecto.
DESDE EL SENADO
Pablo Echarri apuntó contra la reforma laboral y pidió sacar a Argentina "del pozo en el que está sumergida"
El actor Pablo Echarri participó del plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto y dudó en cargar con dureza contra la iniciativa del Gobierno.
"¿Por qué vamos a matar la economía del talento? Queremos sacar a la Argentina del pozo en el que está sumergida, estamos de acuerdo. Queremos generar mejores condiciones para los trabajadores y para los que dan trabajo, estamos de acuerdo", expresó.
Ver publicación en X
Asimismo, quien además de ser un destacado actor es dirigente de SAGAI arremetió con dureza: "Eliminar la cultura nacional y la comunicación nacional es patearnos verdaderamente en contra".
Fue posteriormente que aclaró: "Estamos en contra de toda la reforma laboral, eso corre por cuenta nuestra y personal. Pero, sobre todo pedimos por favor que si la discusión de la reforma laboral se sigue dando, que por favor quien de la estructura de la ley de modernización laboral los artículos 193, 194, 195 y 195 que curiosamente están al final de la ley. O sea, casi que ese recorte está señalado".
Luciano Castro decidió ubicarse en la verdad de enfrente a Pablo Echarri
Desde hace años Pablo Echarri hizo pública su ideología política y en reiteradas ocasiones se mostró afín del kirchnerismo, sin embargo, su colega Luciano Castro tomó otro camino y explicó por qué evita hablar de política mediante una nota televisiva.
En diálogo con LAM, el artista sostuvo: "Es muy difícil hablar de política porque la política no te devuelve nada. Entonces decir de qué lado me paro, a quién escucho, a quién voto, a quién apoyo, es muy difícil".
Y posteriormente agregó: "No solo está la grieta, sino que está la realidad que es más fuerte que la grieta".
Asimismo, dejó en claro su malestar con los políticos al destacar que "fallaron todos". "Que alguien haga algo por nosotros", dijo más tarde en clara defensa de su rubro.
