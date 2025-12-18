Luciano Castro explicó por qué no habla de política: "No te devuelve nada"

Y siguió: "No solo está la grieta, sino que está la realidad que es más fuerte que la grieta". Asimismo, dejó en claro su malestar con los políticos al destacar que "fallaron todos". "Que alguien haga algo por nosotros", lanzó más tarde en clara defensa de su rubro.

Luciano Castro habló maravillas de Griselda Siciliani y Sabrina Rojas no pudo desimular su molestia

En otro momento del móvil televisivo que salió por la pantalla de América TV, Luciano Castro se refirió a su vínculo amoroso con Griselda Siciliani mientras que su expareja Sabrina Rojas observaba con atención al haber sido invitada como "angelita".

El actor manifestó que la actriz le genera "ganas de estar, de proyectar, de compartir". "Es un ser especial para mí, muy especial", sumó posteriormente.

Luego de escucharlo, la conductora de Pasó en América dijo: "A veces vomito las cosas, pero me hace bien. Y una vez que vomité lo que necesitaba y otras cositas que acomodé, yo ya ahora no tengo más problema de nada".

Asimismo, dejó en claro que lo más importante es que sus hijos "adoran" a la actual novia del artista.

