Fin de año con cambios en las estaciones de servicio: Qué tienen que saber los conductores

La medida busca equilibrar dos aspectos igualmente importantes: por un lado, respetar los derechos laborales de quienes trabajan en el rubro, permitiéndoles compartir esas noches especiales con sus seres queridos; por el otro, mantener activa la cobertura para situaciones críticas que no admiten demoras. Es un esquema que exige colaboración de parte de todos los usuarios, quienes deberán anticiparse y adaptarse a una modalidad diferente a la que están acostumbrados.

Entonces, si tenés pensado salir de viaje, visitar familiares en otra ciudad o simplemente circular durante esas fechas, anotá mentalmente este dato: revisá el nivel de combustible con tiempo y evitá depender de una carga de emergencia que, durante esas horas específicas, simplemente no estará disponible.

------------------------------

Más contenido en Urgente24

América TV cayó en la volteada: Conductora dejó expuestos los recortes del canal

La imagen de WhatsApp que todos abren y es una estafa

Impactante revelación sobre Chiche Gelblung: "No volvería a trabajar con él, no la pasé bien"

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo