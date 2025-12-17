Diciembre avanza a pasos agigantados y con las fiestas a la vuelta de la esquina, hay información que no podés pasar por alto si querés evitar dolores de cabeza de último momento. Las estaciones de servicio, esos lugares a los que solemos recurrir a cualquier hora del día o de la noche, sin siquiera pensarlo dos veces, modificarán sus horarios habituales durante las celebraciones más importantes del año. Y si, por primera vez en mucho tiempo, no van a estar disponibles las 24 horas.
Fin de año con cambios en las estaciones de servicio: Qué tienen que saber los conductores
Las fiestas traerán cambios en las estaciones de servicio y no todos los conductores podrán cargar combustible. A quiénes afecta esta medida.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina —más conocida como CECHA— fue la encargada de oficializar la medida que alcanzará a todos los puntos de venta de combustible del territorio nacional. La decisión responde a lo establecido en la mayoría de los acuerdos laborales del sector, que contemplan descansos específicos para los trabajadores durante estas fechas tan particulares.
Ahora bien, ¿cuándo exactamente cerrarán? Los establecimientos dejarán de atender al público en general durante ocho horas consecutivas en dos momentos clave: la noche del 24 de diciembre y la del 31. Específicamente, los surtidores permanecerán inactivos desde las 22:00 hasta las 06:00 del día siguiente en ambas ocasiones. Traducido al calendario: no habrá servicio desde las diez de la noche de Nochebuena hasta las seis de la mañana de Navidad, y se repetirá la misma dinámica en el paso de Nochevieja hacia el primer día de 2026.
Sin embargo, esto no significa que las estaciones queden completamente abandonadas. Durante ese lapso nocturno, funcionará un sistema de guardias destinado exclusivamente a cubrir necesidades. Ambulancias, patrulleros, bomberos y demás vehículos pertenecientes a servicios de emergencia tendrán garantizado el acceso al combustible que requieran para mantener operativas sus tareas fundamentales. El resto de los conductores, en cambio, deberá organizarse con antelación.
Justamente por eso, desde CECHA lanzaron una recomendación que vale oro para quienes planean moverse durante esas jornadas: cargar nafta o gasoil antes de que el reloj marque las 22:00 hs del 24 y del 31. Parece obvio, pero en medio del frenesí de las compras de última hora, las reuniones familiares y los preparativos, es fácil olvidarse de chequear el tanque. Y nadie quiere quedarse varado en plena celebración por no haber prestado atención a un detalle que, aunque simple, resulta fundamental.
La medida busca equilibrar dos aspectos igualmente importantes: por un lado, respetar los derechos laborales de quienes trabajan en el rubro, permitiéndoles compartir esas noches especiales con sus seres queridos; por el otro, mantener activa la cobertura para situaciones críticas que no admiten demoras. Es un esquema que exige colaboración de parte de todos los usuarios, quienes deberán anticiparse y adaptarse a una modalidad diferente a la que están acostumbrados.
Entonces, si tenés pensado salir de viaje, visitar familiares en otra ciudad o simplemente circular durante esas fechas, anotá mentalmente este dato: revisá el nivel de combustible con tiempo y evitá depender de una carga de emergencia que, durante esas horas específicas, simplemente no estará disponible.
