YPF confirmó que permitirá comprar combustibles y productos de sus estaciones de servicio con Bitcoin y otras criptomonedas. La petrolera estatal se convierte así en la primera del país en adoptar esta modalidad, que operará a través de su aplicación YPF App y que se suma a la opción de pago en dólares lanzada recientemente.
YPF habilita pagos con Bitcoin: Cómo funcionará este sistema en las estaciones de servicio
La compañía presenta este avance como parte de su transformación digital. Con esta incorporación, YPF no sólo amplía sus servicios, también marca una tendencia que podría replicarse en el resto del sector.
¿Cómo se pagará combustible con YPF y Bitcoin?
El sistema será simple y totalmente integrado dentro de la app oficial. El usuario deberá escanear un código QR y seleccionar la criptomoneda con la que desea pagar. La operación será procesada por un exchange, que se encargará de convertir el monto abonado a pesos al tipo de cambio vigente.
Según la información adelantada, esta conversión inmediata resuelve uno de los principales problemas del uso cotidiano de las cripto, la volatilidad. Ni la estación de servicio ni el cliente quedan expuestos a cambios bruscos de precio durante la transacción, permitiendo una operatoria impecable.
¿Por qué YPF vincula Bitcoin con su infraestructura bancaria?
Aunque se trate de un pago con cripto, la modalidad estará respaldada por la infraestructura del Banco Santander, que funciona como soporte tecnológico del sistema dentro del ecosistema YPF Digital.
Para usar este método, el cliente necesitará contar con una cuenta bancaria en dólares a su nombre. Desde esa cuenta deberá realizar una transferencia hacia una cuenta corriente en dólares de YPF Digital (YPFD), también alojada en Santander. Recién entonces podrá utilizar las funciones de pago alternativas en la app.
Esta estructura híbrida —cripto en la superficie, bancarización en el backend— le permite a YPF evitar riesgos regulatorios y al mismo tiempo ofrecer una experiencia tecnológica innovadora.
¿Qué pasa con Bitcoin hoy y por qué YPF apuesta por esta opción?
Luego de una etapa de caídas, Bitcoin opera en torno a los US$ 87.000, un valor que, si bien está por debajo de sus máximos históricos, muchos analistas consideran como un “piso” estable desde donde podría recomponer su tendencia.
Con ese clima de optimismo, la decisión de YPF no parece improvisada. La compañía ya había abierto el camino con su modalidad de pago en dólares dentro de la app, y ahora redobla la apuesta incorporando activos digitales.
¿Qué cambia para el usuario de YPF con el pago en cripto?
Entre las ventajas, los usuarios tendrán:
- Mayor libertad para elegir cómo pagar (pesos, dólares o criptomonedas).
- Operaciones rápidas con conversión automática para evitar volatilidad.
- Un sistema 100% digital y sin pasos intermedios en la estación.
- Consolidación de todos los medios de pago en un solo ecosistema como el de YPF App.
