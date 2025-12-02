YPF habilita pagos con Bitcoin: Cómo funcionará este sistema en las estaciones de servicio

Para usar este método, el cliente necesitará contar con una cuenta bancaria en dólares a su nombre. Desde esa cuenta deberá realizar una transferencia hacia una cuenta corriente en dólares de YPF Digital (YPFD), también alojada en Santander. Recién entonces podrá utilizar las funciones de pago alternativas en la app.

Esta estructura híbrida —cripto en la superficie, bancarización en el backend— le permite a YPF evitar riesgos regulatorios y al mismo tiempo ofrecer una experiencia tecnológica innovadora.

¿Qué pasa con Bitcoin hoy y por qué YPF apuesta por esta opción?

Luego de una etapa de caídas, Bitcoin opera en torno a los US$ 87.000, un valor que, si bien está por debajo de sus máximos históricos, muchos analistas consideran como un “piso” estable desde donde podría recomponer su tendencia.

YPF lanza una app que permite pagar nafta en dólares: Desde cuándo se puede usar

Con ese clima de optimismo, la decisión de YPF no parece improvisada. La compañía ya había abierto el camino con su modalidad de pago en dólares dentro de la app, y ahora redobla la apuesta incorporando activos digitales.

¿Qué cambia para el usuario de YPF con el pago en cripto?

Entre las ventajas, los usuarios tendrán:

Mayor libertad para elegir cómo pagar (pesos, dólares o criptomonedas).

(pesos, dólares o criptomonedas). Operaciones rápidas con conversión automática para evitar volatilidad.

para evitar volatilidad. Un sistema 100% digital y sin pasos intermedios en la estación.

Consolidación de todos los medios de pago en un solo ecosistema como el de YPF App.

