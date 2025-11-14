YPF alcanzó los 200.000 barriles diarios de producción shale oil y Horacio Marín celebró la marca como un nuevo hito de su gestión frente a la petrolera estatal. El presidente de la compañía aseguró que la productividad en esa materia creció un 82% en dos años, alcanzando “niveles impensados”.
PRODUCCIÓN
Con el barril en US$64, Horacio Marín festejó nuevo hito del fracking de YPF
Horacio Marín, CEO de YPF, celebró una nueva marca de la empresa en materia de producción de shale oil. Perspectiva de crecimiento.
Para YPF, el arribo a esa cifra de productividad implicó un salto independiente de la producción para terceros. Con fuerte foco en el proyecto Vaca Muerta, el fracking es una de las apuestas centrales de la petrolera, que proyecta un crecimiento sostenido de esa técnica.
Cabe destacar que el shale oil es petróleo no convencional que se encuentra encapsulado en capas de piedra de baja permeabilidad. La extracción de esa materia prima demanda la destrucción de dicha piedra, que se “explota” mediante la inyección de gas comprimido en una técnica conocida como “fracking” o fractura.
YPF y el precio del petróleo
De cara al 2026, los proyectos de fractura en Vaca Muerta podrían crecer hasta un 22% según estimaciones, elevando las perforaciones a un número cercano a las 28.000. En gran medida, ese número sería impulsado por el trabajo de YPF.
El aumento de la productividad de YPF y la búsqueda por reducir costos productivos han sido dos medidas que Marín empujó para combatir la caída del precio del petróleo a nivel global. Tocando mínimos históricos por el momento, el costo del crudo Brent alcanzó los 64 dólares por barril en la última jornada.
Ese precio estaría por encima del nivel de flotación de la viabilidad de Vaca Muerta, que según Marín es cercano a los 45 dólares por barril. Sin embargo, sería un precio lejano a un “boom” que permitiera acelerar considerablemente las proyecciones sobre el yacimiento argentino, que además contempla otros proyectos.
Entre ellos, Argentina LNG (gas natural licuado), un trabajo encabezado por YPF y acompañado en sociedad por la petrolera italiana ENI y la árabe ADNOC. Según Marín, ese es uno de los proyectos fundamentales para alcanzar la viabilidad energética en el país y convertir a Vaca Muerta en uno de los motores de la economía nacional a la par del campo con ingresos estimados en 200.000 millones de dólares en 20 años.
Tercer trimestre sorteando la baja
Desde YPF remarcaron que, a pesar de una pérdida de más de 600 millones de dólares por la baja del Brent, la empresa se las ingenió para mantener los niveles de inversión y seguir avanzando con hitos técnicos.
Además, el tercer trimestre abrió una importante línea de financiamiento para YPF, que obtuvo capitales frescos. “YPF obtuvo financiamiento por 1.200 millones de dólares a través de un préstamo financiero sindicado con 10 bancos internacionales por 700 millones de dólares y la reapertura de un bono internacional a 2031 por 500 millones de dólares a una tasa del 8.25%, la más baja de los últimos 8 años”, aseguraron.
