Con el barril en US$64, Horacio Marín festejó nuevo hito del fracking de YPF

El aumento de la productividad de YPF y la búsqueda por reducir costos productivos han sido dos medidas que Marín empujó para combatir la caída del precio del petróleo a nivel global. Tocando mínimos históricos por el momento, el costo del crudo Brent alcanzó los 64 dólares por barril en la última jornada.

Ese precio estaría por encima del nivel de flotación de la viabilidad de Vaca Muerta, que según Marín es cercano a los 45 dólares por barril. Sin embargo, sería un precio lejano a un “boom” que permitiera acelerar considerablemente las proyecciones sobre el yacimiento argentino, que además contempla otros proyectos.

Entre ellos, Argentina LNG (gas natural licuado), un trabajo encabezado por YPF y acompañado en sociedad por la petrolera italiana ENI y la árabe ADNOC. Según Marín, ese es uno de los proyectos fundamentales para alcanzar la viabilidad energética en el país y convertir a Vaca Muerta en uno de los motores de la economía nacional a la par del campo con ingresos estimados en 200.000 millones de dólares en 20 años.

Tercer trimestre sorteando la baja

Desde YPF remarcaron que, a pesar de una pérdida de más de 600 millones de dólares por la baja del Brent, la empresa se las ingenió para mantener los niveles de inversión y seguir avanzando con hitos técnicos.

En el plano financiero, el EBITDA ajustado ascendió a US$1.357 millones, un 21% más que en el trimestre anterior, gracias al crecimiento de la producción de petróleo shale y la significativa reducción - de casi 30% - del costo de extracción debido a una menor exposición a campos maduros. Las inversiones totalizaron los US$1.017 millones, de los cuales el 70% se destinó a los desarrollos no convencionales, donde YPF continúa batiendo récords operativos, aseguró la empresa en un comunicado. En el plano financiero, el EBITDA ajustado ascendió a US$1.357 millones, un 21% más que en el trimestre anterior, gracias al crecimiento de la producción de petróleo shale y la significativa reducción - de casi 30% - del costo de extracción debido a una menor exposición a campos maduros. Las inversiones totalizaron los US$1.017 millones, de los cuales el 70% se destinó a los desarrollos no convencionales, donde YPF continúa batiendo récords operativos, aseguró la empresa en un comunicado.

Además, el tercer trimestre abrió una importante línea de financiamiento para YPF, que obtuvo capitales frescos. “YPF obtuvo financiamiento por 1.200 millones de dólares a través de un préstamo financiero sindicado con 10 bancos internacionales por 700 millones de dólares y la reapertura de un bono internacional a 2031 por 500 millones de dólares a una tasa del 8.25%, la más baja de los últimos 8 años”, aseguraron.

