Racing Club de Avellaneda se quedó a las puertas de consagrarse campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con su temporada 2025 ya finalizada, Diego Milito le realizó una propuesta a Gustavo Costas y en el club existe temor por la respuesta que pueda dar el entrenador.
UNA INCÓGNITA
Crece el temor en Racing por la respuesta de Gustavo Costas a Diego Milito
En Racing Club hay temor por la respuesta que puede llegar a darle Gustavo Costas al presidente Diego Milito.
La Academia viene de conquistar dos títulos internacionales en años consecutivos —la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025— y en 2026 tendrá la posibilidad de volver a competir en la segunda competencia en importancia de la Conmebol.
¿Qué pasa con Gustavo Costas y Diego Milito?
Antes de que finalizara el Torneo Clausura de la Liga Profesional, era un hecho que Diego Milito le ofrecería la renovación de su contrato al entrenador Gustavo Costas, aunque lo que no estaba claro era por cuánto tiempo.
Finalmente, el presidente le propuso extender el vínculo por tres años —cuando se hablaba de uno o dos—, es decir, hasta el final de su mandato.
En un primer momento, todo indicaba que Costas aceptaría la propuesta, pero con el correr de las horas la situación comenzó a complicarse.
El periodista de ESPN, Juan Pablo Marrón, confirmó: “Lo que parecía una renovación muy encaminada en Racing ya no lo está tanto. El cuerpo técnico no ve con buenos ojos la propuesta económica, que, según manifiestan, no es superior a la de 2025. La otra traba es el armado del plantel para 2026”.
En la misma sintonía, Flavio Azzaro aseguró que el representante de Gustavo Costas le expresó: “Racing ofreció tres años más sin aumento de sueldo. Sería el mismo contrato que en diciembre de 2024”.
Si bien todo indica que Costas continuará en el cargo, estas trabas generan preocupación entre los hinchas de la Academia, teniendo en cuenta todo lo que representa su figura como entrenador.
Racing y su 2026
Racing Club tuvo un buen 2025, aunque no logró cumplir con todos los objetivos que se había propuesto.
La Academia estuvo a un paso de llegar a la final de la Copa Libertadores y también quedó a las puertas de consagrarse en el Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Estos resultados provocaron que el club de Avellaneda no lograra clasificarse a la Copa Libertadores 2026 y, en consecuencia, deba disputar la Copa Sudamericana, certamen en el que partirá como uno de los candidatos.
En este contexto, y ante el freno en la renovación de Gustavo Costas, todavía no está del todo claro quiénes podrían ser los refuerzos de cara a 2026.
Lo que sí es seguro es que varios futbolistas del plantel serán seguidos de cerca por distintos equipos.
Santiago Sosa, por ejemplo, podría continuar su carrera en Brasil, siempre y cuando algún club del país vecino ejecute su cláusula de rescisión y el jugador acepte la propuesta.
Se avecinan días movidos en el cierre del año para el mundo Racing.
