Racing vs Estudiantes por la final del Torneo Clausura: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Estudiante llegó a meterse en los playoff por la ventana, dependiendo de otros resultados y con un Eduardo Domínguez que estuvo a horas de dejar su cargo. Una vez que el Pincha llegó a la etapa de duelos mano a mano se fortaleció de gran manera y dejó en el camino a Rosario Central en octavos de final, a Central Córdoba (SdE) en cuartos y a Gimnasia y Esgrima La Plata en semis, disputando todos los encuentros en condición de visitante y por la mínima pero demostrando mucha solidez y siendo superior a todos hasta llegar al choque decisivo.