urgente24
GOLAZO24 Torneo Clausura > Racing > Estudiantes de La Plata

POR LA GLORIA

Racing vs Estudiantes por la final del Torneo Clausura: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Racing y Estudiantes se verán frente a frente en Santiago del Estero por la final del Torneo Clausura, donde buscarán una nueva estrella.

13 de diciembre de 2025 - 18:38
Racing y Estudiantes se ven frente a frente por la final del Torneo Clausura.&nbsp;

Racing y Estudiantes se ven frente a frente por la final del Torneo Clausura. 

Llegó el día. Esta noche a partir de las 21hs se enfrentarán Racing y Estudiantes de La Plata por la final del Torneo Clausura en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero con el arbitraje de Nicolás Ramírez. El choque podrá verse por las señales premium de ESPN y TNT Sports.

Luego de la eliminación en semifinales de Copa Libertadores, Racing se juramentó pelear hasta el final en el Torneo Clausura y fue así que pasó de estar afuera de los ocho clasificados a los playoff a terminar segundo en su zona. En un partido más que vibrante eliminó a River en octavos de final, tuvo que llegar a los penales pero pasó a Tigre en cuartos de final y por último dejó afuera a Boca en semifinales en La Bombonera para llegar a la gran final del certamen.

Estudiante llegó a meterse en los playoff por la ventana, dependiendo de otros resultados y con un Eduardo Domínguez que estuvo a horas de dejar su cargo. Una vez que el Pincha llegó a la etapa de duelos mano a mano se fortaleció de gran manera y dejó en el camino a Rosario Central en octavos de final, a Central Córdoba (SdE) en cuartos y a Gimnasia y Esgrima La Plata en semis, disputando todos los encuentros en condición de visitante y por la mínima pero demostrando mucha solidez y siendo superior a todos hasta llegar al choque decisivo.

Seguir leyendo

image

Probables formaciones de Racing y Estudiantes por la final del Torneo Clausura

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Autoridades de la final del Torneo Clausura

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo

Quinto árbitro: Mariana Duré

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Hernán Mastrángelo

Dónde ver la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

La gran final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes comenzará a las 21hs en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se podrá ver únicamente por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports Premium (Servicios integrados al Pack Fútbol)

Más en GOLAZO 24

Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing

La decisión de Riquelme con Miguel Borja tras ofrecerse a ser el 9 de Boca

Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina

Chocaron tres micros de Estudiantes y Verón disparó contra Tapia y la AFA

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES