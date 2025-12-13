Llegó el día. Esta noche a partir de las 21hs se enfrentarán Racing y Estudiantes de La Plata por la final del Torneo Clausura en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero con el arbitraje de Nicolás Ramírez. El choque podrá verse por las señales premium de ESPN y TNT Sports.
POR LA GLORIA
Racing vs Estudiantes por la final del Torneo Clausura: Hora, formaciones y dónde ver en vivo
Racing y Estudiantes se verán frente a frente en Santiago del Estero por la final del Torneo Clausura, donde buscarán una nueva estrella.
Luego de la eliminación en semifinales de Copa Libertadores, Racing se juramentó pelear hasta el final en el Torneo Clausura y fue así que pasó de estar afuera de los ocho clasificados a los playoff a terminar segundo en su zona. En un partido más que vibrante eliminó a River en octavos de final, tuvo que llegar a los penales pero pasó a Tigre en cuartos de final y por último dejó afuera a Boca en semifinales en La Bombonera para llegar a la gran final del certamen.
Estudiante llegó a meterse en los playoff por la ventana, dependiendo de otros resultados y con un Eduardo Domínguez que estuvo a horas de dejar su cargo. Una vez que el Pincha llegó a la etapa de duelos mano a mano se fortaleció de gran manera y dejó en el camino a Rosario Central en octavos de final, a Central Córdoba (SdE) en cuartos y a Gimnasia y Esgrima La Plata en semis, disputando todos los encuentros en condición de visitante y por la mínima pero demostrando mucha solidez y siendo superior a todos hasta llegar al choque decisivo.
Probables formaciones de Racing y Estudiantes por la final del Torneo Clausura
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Autoridades de la final del Torneo Clausura
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Maximiliano Del Yesso
Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo
Quinto árbitro: Mariana Duré
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Hernán Mastrángelo
Dónde ver la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes
La gran final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes comenzará a las 21hs en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se podrá ver únicamente por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports Premium (Servicios integrados al Pack Fútbol)
