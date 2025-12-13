Escándalo en la visita de Messi a India: caos, destrozos y detenciones policiales

image

“Estoy profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión que se vio hoy en el Estadio de Salt Lake. Se realizará una investigación detallada del incidente, determinará las responsabilidades y recomendará medidas para prevenir este tipo de incidentes en el futuro”, comentó Mamata Banerjee, jefa de gobierno de Bengala Occidental, a través de su cuenta de X.

Por su parte Lionel Messi dejó Calcuta y partió a Hyderabad donde sí se vivió una verdadera fiesta con una organización que estuvo a la altura. El astro argentino seguirá su camino por Mumbai y Delhi donde atenderá una agenda bastante cargada con el objetivo de asentar su marca en la India siendo parte de clínicas deportivas y eventos culturales.

