Lionel Messi está de vacaciones tras una temporada muy importante con Inter Miami donde terminó como campeón de la MLS. Aprovechando el tiempo sin competencia, el capitán de la Selección Argentina visitó la India, donde iba a ser agasajado, y finalmente todo terminó en un verdadero escándalo con destrozos mayúsculos provocados por la gente que asistió al evento.
NO SE PUEDE CREER
Escándalo en la visita de Messi a India: caos, destrozos y detenciones policiales
Lionel Messi vistió Calcuta en el marco del GOAT Tour y lo que debía ser una fiesta terminó de la peor manera.
El Mundial de Qatar 2022 generó una verdadera revolución no solo en la Argentina sino también en otros países como la India, donde abiertamente demostraron su fanatismo por el equipo de Lionel Scaloni y sobre todo por Lionel Messi. Es por eso que en el marco del GOAT Tour se organizó un evento en Calcuta y lo que debía ser una fiesta terminó en desastre.
El desastre se originó en el Estadio Salt Lake de Calcuta. Lionel Messi apareció sobre el campo de juego y la realidad es que no estuvo presente ni media hora, una situación que generó la bronca de la mayoría de los presentes. La desilusión fue tan grande como la expectativa que se había generado y es por eso que los desmanes se hicieron presentes.
Según informó The Guardian, había un gran número de personas alrededor de Messi y esto de por sí dificultó la visión. El tiempo del astro dentro del campo de juego fue realmente poco para los poco más de 130 dólares que la gente había invertido por la entrada, factores que hicieron que la bronca fuera aún mayor y que derivó en un caos.
Messi se fue de Calcuta en medio de un escándalo
Las butacas comenzaron a caer desde las tribunas al campo de juego, hubo corridas e invasión de campo y la policía debió actuar para reprimir la situación antes de que todo terminara aún peor. Los oficiales de Bengala Occidental detuvieron a Satadru Datta, principal organizador del evento de Lionel Messi en Calcuta. De hecho la detención de Datta se produjo justo cuando se encontraba en el aeropuerto de la ciudad despidiendo a La Pulga antes de que emprendiera vuelo a Hyderabad.
“Estoy profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión que se vio hoy en el Estadio de Salt Lake. Se realizará una investigación detallada del incidente, determinará las responsabilidades y recomendará medidas para prevenir este tipo de incidentes en el futuro”, comentó Mamata Banerjee, jefa de gobierno de Bengala Occidental, a través de su cuenta de X.
Por su parte Lionel Messi dejó Calcuta y partió a Hyderabad donde sí se vivió una verdadera fiesta con una organización que estuvo a la altura. El astro argentino seguirá su camino por Mumbai y Delhi donde atenderá una agenda bastante cargada con el objetivo de asentar su marca en la India siendo parte de clínicas deportivas y eventos culturales.
