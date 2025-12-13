Esta noche a partir de las 21hs se disputará la final del Torneo Clausura entre Estudiantes de La Plata y Racing. La jornada no comenzó con buenas noticias ya que tres micros con hinchas del Pincha chocaron camino a Santiago del Estero y el que se expresó soltando un misil contra Chiqui Tapia y la AFA fue Juan Sebastián Verón.
GUERRA SIN CUARTEL
Chocaron tres micros de Estudiantes y Verón disparó contra Tapia y la AFA
En la madrugada de hoy chocaron tres micros de Estudiantes camino a Santiago del Estero y Verón aprovechó para disparar contra Tapia.
El mensaje de Estudiantes en Redes
“Estudiantes de La Plata informa que, en el día de la fecha, tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís. Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación”, indicó el club platense en sus redes oficiales.
“El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones. La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades. La situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad”, indicó, un mensaje que se replicó cerca de las 3 de la mañana.
Inmediatamente la bronca comenzó a crecer entre los hinchas de Estudiantes, alegando que el accidente vial podría haberse evitado de haber organizado la final del Torneo Clausura en Buenos Aires, más aún teniendo en cuenta que los dos equipos son de la capital de la Argentina, y no llevarla a Santiago del Estero con las complicaciones del caso.
Verón arremetió contra Tapia
El que rápidamente habló sobre esta situación fue Juan Sebastián Verón, quien soltó un misil que si bien no mencionó directamente a nadie, claramente se nota que está dirigido a Chiqui Tapia y la AFA. “La falta de empatía con el hincha y socio es total. Exponen a la gente a movilizarse sin importarle a nadie las consecuencias”, comentó en primer lugar en sus redes sociales.
En la misma línea agregó: “Después te venden que el club es de los socios”, expresó la Brujita, una frase que acuñaron las autoridades de la AFA para rechazar a las SAD. Todo esto llega en pleno enfrentamiento entre Verón y Estudiantes con la AFA luego de la sanción impuesta por el pasillo de espaldas tras la designación a dedo de Rosario Central como Campeón de Liga 2025.
Más allá de que hay un título en juego, está más que claro que los reflectores están sobre Juan Sebastián Verón ya que en las últimas horas se supo que el presidente Pincha asistirá al Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero pero lo hará en condición de hincha y sentado en una tribuna luego de la suspensión que le impuso la AFA, una señal desafiante contra Claudio Tapia en tierras de Pablo Toviggino.
