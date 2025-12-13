Chocaron tres micros de Estudiantes y Verón disparó contra Tapia y la AFA

image

En la misma línea agregó: “Después te venden que el club es de los socios”, expresó la Brujita, una frase que acuñaron las autoridades de la AFA para rechazar a las SAD. Todo esto llega en pleno enfrentamiento entre Verón y Estudiantes con la AFA luego de la sanción impuesta por el pasillo de espaldas tras la designación a dedo de Rosario Central como Campeón de Liga 2025.

Más allá de que hay un título en juego, está más que claro que los reflectores están sobre Juan Sebastián Verón ya que en las últimas horas se supo que el presidente Pincha asistirá al Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero pero lo hará en condición de hincha y sentado en una tribuna luego de la suspensión que le impuso la AFA, una señal desafiante contra Claudio Tapia en tierras de Pablo Toviggino.

