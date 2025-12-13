Argenchina: Primer embarque de trigo al país asiático ¿Qué dirá Trump?

El buque MV Shandong Fu Yi partirá por el Río Paraná, completará carga en el Puerto Quequén, provincia de Buenos Aires (PBA) y luego navegará hacia China con aproximadamente 65.000 toneladas métricas de trigo destinadas a la industria molinera.
La empresa es uno de los más importantes exportadores de granos y procesos agroindustriales en la Argentina.
Para seguir el primer proceso del carga llegaron a buen puerto Wei Wang, embajador de la República Popular China en la República Argentina; Maximiliano Pullaro, gobernador de la Provincia de Santa Fe; José Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe y Antonio Fiorenza, Intendente de Timbúes y otros tanto ejecutivos asiáticos y argentinos.
La compañía International opera silos, plantas y terminales portuarias para originar, procesar y embarcar soja, maíz, trigo y productos relacionados para el mercado interno y global.
