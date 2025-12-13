urgente24
65.000 TONELADAS

Argenchina: Primer embarque de trigo al país asiático ¿Qué dirá Trump?

El primer embarque resulta una generosa fuente de ingresos para la Argentina. En la apertura serán 65.000 toneladas de trigo.

13 de diciembre de 2025 - 20:08
Cola de camiones en Timbúes para descarar trigo

En Timbúes, COFCO International comenzó a cargar el primer embarque comercial a granel de trigo argentino con destino a China, lo que marca la apertura de un nuevo flujo de comercio entre ambos países.

El buque MV Shandong Fu Yi partirá por el Río Paraná, completará carga en el Puerto Quequén, provincia de Buenos Aires (PBA) y luego navegará hacia China con aproximadamente 65.000 toneladas métricas de trigo destinadas a la industria molinera.

La empresa es uno de los más importantes exportadores de granos y procesos agroindustriales en la Argentina.

Trigo argentino a China

Para seguir el primer proceso del carga llegaron a buen puerto Wei Wang, embajador de la República Popular China en la República Argentina; Maximiliano Pullaro, gobernador de la Provincia de Santa Fe; José Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe y Antonio Fiorenza, Intendente de Timbúes y otros tanto ejecutivos asiáticos y argentinos.

La compañía International opera silos, plantas y terminales portuarias para originar, procesar y embarcar soja, maíz, trigo y productos relacionados para el mercado interno y global.

