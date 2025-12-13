Federico Achával se le plantó a Luis Caputo: "Baje el IVA, bajo la tasa"

1 semana se tomó Achával para respirar profundo y responder, quizás por aquello de que las personas son esclavas de sus palabras y dueños de sus silencios:

-¿Por qué subió la tasa?

-Porque los municipios cada vez recibimos más competencias, salud, educación, seguridad, obra pública. Y para ser frente a toda esa demanda, necesitamos justamente poder recaudar para llevar adelante nuestra gestión de gobierno. En un contexto, además, en el que históricamente los municipios teníamos la posibilidad de recibir fondos del gobierno nacional, de la provincia y los recursos autogenerados. Y hoy, a partir de la gestión de este Gobierno, contamos con 0 acompañamiento por parte del Estado nacional para programas sociales, por ejemplo.

-¿Los impuestos que suben, se quedan, o va a bajar la tasa?

-No. Porque para bajar las tasas, el Gobierno nos tiene que bajar el IVA. Porque más allá de las tasas como concepto en los municipios, lo que nos parece importante es discutir la cuestión tributaria de fondo en la Argentina, contribuir a esa discusión. Si el gobierno nacional exime a los municipios de IVA se pueden repensar las tasas.

-¿Y por qué condiciona la baja de las tasas a la baja del IVA?

-Los municipios hoy pagamos 21% de IVA y no tenemos posibilidades de recuperarlo. Porque un municipio como Pilar, que cada vez tiene mayores necesidades, pagará este año, $ 55.000 millones en IVA. Por coparticipación nos devuelven $ 22.000 millones, es decir que tenemos un régimen negativo de IVA de $ 32.000 millones. Pago IVA por medicamentos, insumos médicos, servicios de salud, comidas, obras de infraestructura, hasta sepelios.

-Pero en todo caso el IVA afecta a todos los municipios, no solo a Pilar...

-Sí claro. No es solo una necesidad del municipio de Pilar, o de un municipio de la provincia de Buenos Aires, es una realidad que sufren todos los municipios de la Argentina.

-¿Qué hacen con la plata de las tasas?

-Nosotros con las tasas que cobramos tenemos que sostener los hospitales que son municipales en Pilar. Tenemos que reforzar el sistema de seguridad con cámaras, con móviles, con personal, con centro de monitoreo. Además, tenemos que fortalecer el régimen educativo, porque el objetivo central de nuestra política es zanjar las profundas desigualdades que existen en nuestro territorio y estamos convencidos de que la educación es la política pública más transformadora y más igualadora. Esta es la discusión de fondo que queremos dar.

-¿Y traducido en números?

-Desde que asumió Milei y con el freno de la obra pública hicimos 2.000 cuadras de asfalto, construimos 16 escuelas, 3 hospitales y estamos construyendo una universidad. Ahora, lo que no puede pasar es que sus impuestos y en el caso de los municipios, las tasas no vuelvan al vecino o en obras, o en políticas públicas que tiendan a mejorar la vida.

-¿La tasa de aplica a todos los supermercados?

-La tasa se aplica a supermercados grandes, a los hipermercados y a los centros comerciales. No se aplica a los almacenes de barrio.

-¿Y cuál es la recaudación que tiene Pilar?

-Pilar tiene un presupuesto de $ 488.000 millones para 423.000 habitantes, a los que se suman 150.000 los fines de semana en clubes de campo y barrios cerrados. Ahora lo que hay que tener en cuenta también son 2 cosas. La superficie y ese presupuesto no solamente tiene que ver con la gestión diaria, sino también resolver problemas de infraestructura. La Ciudad de Buenos Aires, por poner un ejemplo, tiene 222 Km2, Pilar es una vez y media la Ciudad de Buenos Aires y tiene varios billones de presupuesto.

-¿Pero Pilar tiene un sexto de los habitantes que tiene la Ciudad?

-Bueno, por eso creemos que es necesario discutir profundamente las cargas impositivas y en nuestro caso tarifarias del conjunto de economía de la Argentina.

-¿A su criterio, qué cosas hizo bien Milei?

-El concepto del superávit fiscal es positivo para la economía argentina y la baja de inflación es una necesidad para llevar tranquilidad a la sociedad. Después tenemos que discutir cómo se logró y a quiénes afectó, pero el concepto de equilibrio fiscal y la reducción de la inflación, están bien.

