El mercado reaccionaba este jueves de forma negativa en la rueda posterior a la que la Argentina colocó deuda en dólares por 1ra vez tras 8 años. Los bonos caían y el dólar subía levemente en la plaza mayorista luego de la colocación del BONAR29 por un monto y una tasa que no alcanzaron las expectativas de los operadores.
RIESGO PAÍS NO BAJA
Gusto a poco en el mercado tras colocación de deuda de Caputo
Los bonos caían y el dólar subía levemente en la plaza mayorista luego de la colocación del BONAR29 por un monto y una tasa que no alcanzaron las expectativas de los operadores.
El Tesoro informó que licitó en el mercado doméstico el bono a un plazo de 4 años por un monto de US$1.000 millones a una tasa de 9,26%, cuando el propio ministro de Economía, Luis Caputo, esperaba que el rendimiento se ubicara por debajo del 9%.
Por otro lado, si bien el Gobierno anunció que buscaba US$1.000 millones, voceros extraoficiales hicieron trascender que la expectativa en el Palacio de Hacienda era la de conseguir unos US$3.000 millones.
Pero ni siquiera las ofertas alcanzaron esa marca, ya que sólo hubo oferentes por US$1.400 millones.
En ese escenario, en el mercado se quedaron con 'gusto a poco' y en la rueda posterior a la operación la reacción es negativa, pero sin desplomes.
Los bonos caían hasta un 1%, lo que hacía subir el Riesgo País levemente hasta lo 630 puntos básicos. Este dato es relevante porque en el Gobierno esperaban que la colocación de deuda en dólares funcione como disparador de un recorte del índice de probabilidad de default que le permita volver al mercado de crédito, pero esta vez internacional.