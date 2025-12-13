NASA: Mark Matney descubre el misterio de la estrella guía de los Magos de Oriente

Mark Matney, un científico de la NASA, ha propuesto que la Estrella de Navidad pudo ser, de hecho, un cometa de extraordinaria luminosidad, basándose en registros antiguos. El misterio de la Estrella de Belén, el astro que según el Evangelio de Mateo guio a los Magos al lugar del nacimiento de Jesús, lleva siglos entre el milagro y el mito.
Pero el mito se acabó: la ciencia moderna, a través del rigor del análisis orbital, ofrece una fascinante explicación terrenal.
La Ciencia en el diseño celeste y el rigor orbital
Matney centró su investigación en un objeto singularmente brillante documentado por astrónomos chinos en el año 5 a. C., el cual permaneció visible en el cielo durante más de 70 días. Dado que los historiadores suelen situar el natalicio de Jesús entre el 6 a. C. y el 5 a. C., Matney examinó estos antiguos testimonios y calculó diversas órbitas compatibles con tales observaciones.
El análisis de Matney, publicado en el Journal of the British Astronomical Association, reveló que una de las reconstrucciones del movimiento del objeto sugiere que este habría sido visible durante una mañana de junio del año 5 a. C.
NASA: El punto álgido
Esta cronología y dinámica son cruciales, ya que resuelven la descripción de Mateo: los viajeros que se desplazaban hacia el sur, en dirección a Belén, podrían haber visto el cometa "yendo delante" de ellos. La órbita calculada permite que, al acercarse a su destino, el cometa pareciera "quedarse inmóvil" sobre el lugar.
Matney argumenta que esta es la primera vez que se identifica un candidato astronómico capaz de mostrar un "movimiento aparente acorde con la descripción de Mateo, donde la Estrella ‘iba delante’ de los Magos hasta que ‘se detuvo’ sobre el lugar donde estaba el niño Jesús."
Un cometa que hubiera pasado tan cerca de la Tierra habría sido "extraordinariamente brillante," e incluso "podría haber sido visible de día."
Esta propuesta se suma a los más de 400 intentos académicos por explicar el fenómeno, contrastando con otras hipótesis como la supernova o la estrella explosiva. La investigación de Matney proporciona una poderosa conexión entre la historia bíblica y la dinámica celeste, sugiriendo que la fe pudo ser guiada por un espectacular evento cósmico no milagroso, sino astronómico.
Y esta historia aún se está escribiendo.
