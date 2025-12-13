NASA: Mark Matney descubre el misterio de la estrella guía de los Magos de Oriente

Matney argumenta que esta es la primera vez que se identifica un candidato astronómico capaz de mostrar un "movimiento aparente acorde con la descripción de Mateo, donde la Estrella ‘iba delante’ de los Magos hasta que ‘se detuvo’ sobre el lugar donde estaba el niño Jesús."

Un cometa que hubiera pasado tan cerca de la Tierra habría sido "extraordinariamente brillante," e incluso "podría haber sido visible de día."

Esta propuesta se suma a los más de 400 intentos académicos por explicar el fenómeno, contrastando con otras hipótesis como la supernova o la estrella explosiva. La investigación de Matney proporciona una poderosa conexión entre la historia bíblica y la dinámica celeste, sugiriendo que la fe pudo ser guiada por un espectacular evento cósmico no milagroso, sino astronómico.

Y esta historia aún se está escribiendo.

Más noticias en Urgente24:

Inflación de noviembre: Crece la tensión y repunta al 2,5%

La Oficina de Aduanas y Fronteras de USA planea exigir datos de plataformas digitales a turistas

¡Calma radicales! "Solo la organización vence al tiempo"

Do Kwon, el 'mesías cripto', condenado a 15 años por fraude monumental