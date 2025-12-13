El fin de ciclo de Boric y la polarización extrema en las elecciones chilenas

Elecciones extremas

Si las encuestas que dan a Kast como favorito se concretan, Boric tendrá la ardua tarea de liderar la reflexión de la izquierda chilena. Esta coalición debe debatir su incapacidad para conectar con las clases populares, que hoy respaldan opciones de derecha radical o populistas, como la de Franco Parisi, quien obtuvo un 20% en primera vuelta. El debate deberá ser profundo, y no limitarse a la política de alianzas del oficialismo.

La victoria de Kast, de confirmarse, significaría el regreso al Gobierno de un sector ultraconservador que no ha gobernado Chile en los últimos 35 años. Kast, quien busca la Presidencia por tercera vez, representa al Partido Republicano, una fuerza nueva que ha ganado peso parlamentario.

Su victoria se cargará al Ejecutivo de Boric como un rotundo fracaso. La derrota de Jara se vincularía directamente al alto rechazo del 57% que Boric ha mantenido, lo que ha permitido a Kast catalogar a la candidata como la opción de la "continuidad."

El triunfo del ultraconservador pondría a prueba su liderazgo, pues, a pesar de su fuerza en el Congreso, carece de mayoría y deberá negociar con la derecha moderada de Chile Vamos. Kast ha prometido un "Gobierno de emergencia" centrado en seguridad, crecimiento económico y control migratorio.

Su figura tiene raíces en la dictadura de Pinochet: en 1988, Kast apareció en la franja electoral del plebiscito defendiendo la obra del régimen militar, llegando a decir en 2017 que Pinochet "votaría por mí."

El candidato ultraconservador es heredero ideológico de Jaime Guzmán, fundador de la UDI. A pesar de haber moderado su discurso en la actual campaña para captar el voto femenino y joven, su rechazo al matrimonio homosexual y a la ley del aborto sigue vigente.

Jeannette Jara: La difícil búsqueda del Centro

Por su parte, la candidata comunista Jeannette Jara, exministra del Trabajo de Boric, busca el centro político con la difícil misión de desapegarse del rechazo al actual gobierno. Jara, reconocida por su carisma y su capacidad de diálogo, logró sacar adelante iniciativas populares como la ley de las 40 horas y el alza del salario mínimo.

Sin embargo, su militancia de 37 años en el Partido Comunista (PC) ha sido un lastre. Aunque ella misma ha moderado sus posturas, llegando a decir que no está "subordinada a las decisiones del PC" y admitiendo que Cuba "claramente no es una democracia," le ha costado despegarse de la imagen de continuidad. A pesar de contar con el apoyo de figuras de la antigua Concertación, la clave de su campaña fue convocar el voto 'anti Kast' apelando a la unidad, con la promesa de una "Patria en que nosotros, en vez de odiarnos, nos unamos."

La elección de este domingo marcará un ciclo polarizado, donde, gane quien gane, el mandato de Boric ya ha servido como un fuerte péndulo que ha sacudido la política chilena de extremo a extremo.

