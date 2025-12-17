Impacto total en Racing por la decisión que tomó Diego Milito con Gustavo Costas

Sin ir más lejos, tras el clásico de Avellaneda disputado en septiembre, el DT declaró: “No voy a hablar del arbitraje, que de eso se encargue la dirigencia”.

Por estas rispideces, llama la atención el ofrecimiento que el presidente de la Academia le hizo recientemente al entrenador.

El periodista César Luis Merlo confirmó: “Racing le ofreció renovar contrato a Gustavo Costas a largo plazo. Su vínculo vence a fin de año y la intención del club es que firme hasta diciembre de 2028”.

De concretarse, Costas continuaría al frente del equipo de Avellaneda hasta el final del mandato del actual presidente.

Por el momento, la decisión del entrenador aún no está confirmada y se esperan novedades en las próximas horas.

Racing piensa en el 2026

El 2025 de Racing Club finaliza con una sensación agridulce.

El equipo compitió de buena manera en la Copa Libertadores, donde cayó en semifinales ante el campeón Flamengo, y también perdió la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional frente a Estudiantes de La Plata.

De todos modos, no es un dato menor que en febrero de este año la Academia se consagró campeona de la Recopa Sudamericana ante Botafogo, convirtiéndose en el único de los cinco grandes del fútbol argentino en levantar un título durante la temporada.

En Avellaneda sueñan con volver a festejar campeonatos y, en 2026, el club disputará nuevamente la Copa Sudamericana —torneo que ganó en 2024— además de las distintas competencias locales que se jugarán en Argentina.

De cara al armado del plantel, ya comenzaron a surgir algunos nombres como posibles refuerzos. Lucas Blondel y Milton Giménez, ambos de Boca Juniors, son dos de los futbolistas que ya fueron mencionados.

De todas maneras, la planificación del 2026 dependerá en gran parte de la decisión que tome Gustavo Costas respecto a la propuesta que le acercó la Comisión Directiva.

