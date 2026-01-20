ESPN lanzó el bombazo sobre Marcos Rojo que sacude a Racing y Estudiantes

image

ESPN y el cronista de Racing

Lo cierto es que, hoy por hoy, Marcos Rojo es jugador de Racing Club y en las últimas horas se conoció más información al respecto. El pasado 18 de enero, Tomás Dávila, cronista de la Academia para ESPN, había señalado en su cuenta de X: “Hubo charlas entre la representación de Marcos Rojo y Estudiantes y el interés fue real. A pesar de esto, el defensor habló personalmente con Gustavo Costas y Diego Milito y tomó la decisión de quedarse en Racing, ya que es considerado muy importante para este 2026”.

Este 20 de enero, y luego de las declaraciones de Eduardo Domínguez, el propio periodista fue tajante sobre la posibilidad de que Rojo deje la Academia para regresar al Pincha. “No hay ninguna posibilidad de que Marcos Rojo vaya a Estudiantes de La Plata. Él tiene contrato hasta junio, con la posibilidad de extenderlo seis meses más”, afirmó en ESPN F12.

En la misma línea, Cielo Sports, medio deportivo de Infocielo, aseguró: “A pesar de que las negociaciones fueron ciertas y la chance existió, Marcos Rojo seguirá en Racing un tiempo más”.

De esta manera, más allá del interés manifestado por Eduardo Domínguez, todo indica que Marcos Rojo continuará en Racing Club al menos en el corto plazo.

Así, Racing logra retener a uno de sus referentes defensivos de cara a un 2026 en el que disputará la Copa Sudamericana. Mientras tanto, Estudiantes deberá continuar en la búsqueda de alternativas para reforzar su zaga central, en un año en el que afrontará la Copa Libertadores.

