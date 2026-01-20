Cambia la forma de vacacionar de los argentinos que necesitan moderar gastos: ‘escapadas’ solo los fines de semana y menos consumo en los destinos turísticos de la Costa Atlántica pero un dato parece confirmar que hubo menos turistas al menos en la 1ra quincena de enero.
AUBASA
Mal dato de la 1ra quincena de enero: Cayó el tránsito hacia la Costa Atlántica
Otro indicador negativo sobre la temporada de verano 2026: en la 1ra quincena de enero circularon unos 100.000 vehículos menos que en 2025, según Aubasa.
100.000 vehículos menos a la Costa
Según datos estadísticos difundidos por Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), el tránsito vehicular hacia la Costa Atlántica bonaerense cayó un 7,2% durante la primera quincena de enero en relación con el mismo período de 2025.
La caída del tránsito significa que son más de 100 mil vehículos menos los que circularon por los principales corredores turísticos bonaerenses.
“Menos autos en la ruta significa menos turismo, menos consumo y menos trabajo en uno de los principales motores económicos del verano. Aunque intenten esconderlo, el rumbo de ajuste del Gobierno golpea directamente la temporada y la economía regional”, se quejó Pablo Ceriani, gerente general de AUBASA en su cuenta personal de la red social X.
La información aportada por Ceriani está en línea con lo que sostiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires acerca de la temporada de verano sobre la caída del consumo y de veraneantes, algo que el gobierno de Javier Milei niega en un cruce entre estadísticas de ocupación hotelera, asistencia a espectáculos y locales de gastronomía.
Menos visitantes y menos estadía
“Desde el 1° de diciembre visitaron la provincia 3,6 millones de turistas, lo que representa una caída del 2,4% respecto al año anterior”, informó días atrás la Administración Kicillor y especificaron que en el inicio de enero “se registró un descenso del 6,2% en comparación al mismo período de la temporada pasada”.
Luego, destacaron que “la estadía promedio de los bonaerenses es de 3,8 noches”, con mayor concentración de visitantes entre los días viernes y lunes.
También aportaron registros del Banco Provincia que revelaron que en diciembre de 2025, el uso de la billetera virtual cayó un 21%.
