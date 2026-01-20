Mal dato de la 1ra quincena de enero: Cayó el tránsito hacia la Costa Atlántica

image "Menos autos en la ruta significa menos turismo", dicen desde Aubasa.

Menos visitantes y menos estadía

“Desde el 1° de diciembre visitaron la provincia 3,6 millones de turistas, lo que representa una caída del 2,4% respecto al año anterior”, informó días atrás la Administración Kicillor y especificaron que en el inicio de enero “se registró un descenso del 6,2% en comparación al mismo período de la temporada pasada”.

Luego, destacaron que “la estadía promedio de los bonaerenses es de 3,8 noches”, con mayor concentración de visitantes entre los días viernes y lunes.

También aportaron registros del Banco Provincia que revelaron que en diciembre de 2025, el uso de la billetera virtual cayó un 21%.

