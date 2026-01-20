En 2025, la industria metalúrgica siguió en caída libre con Milei

Recesión industrial

Tras el análisis de los datos negativos del sector, el trabajo de ADIMRA concluyó que hay un escenario recesivo consolidado: “Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”.

La entidad realizó un repaso por sectores de la rama metalúrgica y descubrió que en Maquinaria Agrícola la caída fue del -8,5% y Carrocerías y Remolques del 1,5%, que habían liderado el repunte del primer semestre, continuaron con una marcada pérdida de dinamismo, con el primer caso profundizando su caída y el segundo dando muestras de desaceleración en su actividad.

También quedaron en porcentajes negativos la Fundición (-19,8%); Equipo Eléctrico (-7,1%); Autopartes (-5,8%); Bienes de Capital (-5,4%); Otros Productos de Metal (-5,8%) y Equipamiento Médico (-2,8%) con caídas interanuales persistentes.

Industria metalúrgica La provincia de Buenos Aires fue el distrito donde más cayó la industria metalúrgica.

También la cadena de valor evidenció caídas en actividad: las empresas vinculadas a la cadena agropecuaria cayeron -6,6%; Energía Eléctrica (-9,3%); Minería (-4,1%) y Petróleo y Gas (-6,8%).

También los segmentos asociados al Consumo Final fueron negativos con un -4,3%; Automotriz con -6,5% y Construcción -5,1%.

“El cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024, lo que pone de manifiesto las dificultades que atraviesa la industria metalúrgica. Este escenario vuelve indispensable la implementación de una política industrial integral”, reclamó el presidente de ADIMRA, Elio Del Re.

La amenaza de las importaciones

“El nivel de importaciones crece a un ritmo superior al 70% interanual y golpea de lleno a la producción nacional. A ello se suma un consumo en marcado retroceso, configurando un panorama preocupante para el sector y para el empleo industrial que genera”, se quejó Del Re sobre la apertura importadora.

A futuro, en el sector no son optimistas: en diciembre, 8 de cada 10 empresas dijeron que su nivel de producción se mantendrá igual o disminuirá y tampoco piensan en contratar personal, es más, estiman que tendrán que hacer reducciones en la dotación.

Por último, en cuanto al sector por provincia, todos los distritos registraron caídas interanuales encabezados por la provincia de Buenos Aires con el -9,2%, seguida por Córdoba (-8,6%) y Santa Fe (-7,3%), que conforman el principal ámbito donde se desarrolla la metalúrgica. Luego se ubicaron Mendoza con un -2% y Entre Ríos con el -1,6%.

--------------

Más noticias en Urgente24:

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Matías Yofe, Leandro Camani & Iván Giordano: El expediente sigue su curso

¿Quién paga los aranceles de Donald Trump?

La nueva función de Cuenta DNI que deja fuera de juego a los bancos